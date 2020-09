Nhiều doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam nộp thuế lớn

Khu công nghiệp WHA Industrial Zone-1 Nghệ An.



Thời gian qua, trong Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) đã có nhiều dự án quy mô lớn được thu hút và cấp mới, như: Dự án KCN, đô thị và dịch vụ VSIP; dự án KCN WHA Industrial Zone-1 Nghệ An; dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An; dự án Trạm nghiền xi măng và cảng biển Vissai; Tổng kho xăng dầu và cảng biển DKC; dự án Nhà máy gỗ MDF Tri Lễ...

Tính đến nay, trong Khu kinh tế Đông Nam đã thu hút được khoảng 240 dự án đầu tư, trong đó có 43 dự án FDI tổng vốn đăng ký gần 865 triệu USD và 197 dự án trong nước tổng vốn đăng ký gần 42.270 tỷ đồng.

Hiện có 135 dự án đã đi vào hoạt động với kết quả sản xuất kinh doanh tính đến hết năm 2019 có tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 71.450 tỷ đồng, tổng doanh thu hơn 148.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt hơn 23.260 tỷ đồng, nộp NSNN hơn 8.797 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 17.150 người lao động.

Riêng, theo báo cáo 8 tháng đầu năm 2020, một số doanh nghiệp nộp thuế lớn như: Công ty CP Thiên Minh Đức: 717,2 tỷ đồng, Công ty CP Bia Hà Nội: 179 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Masan MB: 51 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 1 số doanh nghiệp nộp thuế khá như: Nhà máy gạch Granite Trung Đô (Công ty CP Trung Đô): 33,7 tỷ đồng, Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt: 31 tỷ đồng, Công ty TNHH Điện tử BSE Hàn Quốc: 19,4 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Hoa Sen: 14,7 tỷ đồng, Công ty TNHH VSIP Nghệ An:11,7 tỷ đồng…

Trong 1 diễn biến liên quan, theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, 8 tháng đầu năm 2020, Nghệ An đã cấp mới 12 dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn, tổng vốn cấp mới đạt 1.929,1 tỷ đồng; trong đó có 4 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 48,7 triệu USD; có 7 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 804 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 8 dự án, tổng vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm 5.985,9 tỷ đồng.

