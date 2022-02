Nhiễm Covid-19, chàng trai bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm Hà Nội mưa rét

Tối 20/2, mạng xã hội xuất hiện clip quay cuộc trò chuyện điện thoại giữa thanh niên thuê nhà với người chủ trọ. Chàng trai dương tính với Covid-19 nên thông báo với chủ nhà, không ngờ bị yêu cầu ra khỏi nhà.

Video do chị gái của thanh niên trong video đăng lên. Người chị viết: "Hà Nội đêm hôm mưa rét, F0 vừa phát hiện báo chủ nhà ngay thì bị đuổi không thương tiếc. Em tôi biết đi đâu về đâu trong đêm mưa lạnh thế này đây".

Trong video, người phụ nữ nói: "Cháu biết đấy nó (Covid-19) lây rất nhanh, đến bây giờ các mối quan hệ cô không cần biết. Cháu ra khỏi nhà cô ngay tối nay". Chàng trai cố nài nỉ "bây giờ chuyển ra ngoài cháu không có chỗ ở cô ạ".

Thế nhưng, người phụ nữ vẫn không đồng ý: "Cháu ra ngay và luôn tối nay cho cô đi nhé. Cô đang chờ cháu ra để xịt khuẩn đấy. Cô không cần biết đâu, nhé", chủ trọ nói, sau đó cúp máy. Thanh niên kết thúc cuộc điện thoại trong tiếng thở dài. Anh đã nhờ đến sự trợ giúp của công an phường.

Your browser does not support the video tag.

Video: Chủ trọ yêu cầu người thuê phòng bị mắc f0 lập tức ra khỏi nhà.

Sáng 21/2, người chị gái cho biết em trai cô và bạn thuê cùng phòng hiện đã được đưa về quê cách ly bằng xe chuyên dụng vận chuyển người bệnh. Người chị cho biết lý do dẫn đến hành động dứt khoát của chủ trọ: "Cô ấy có nói lại với bên công an và bọn mình vì do nhà cô có người chưa tiêm vaccine nên rất sợ. Cô ấy đồng ý trả tiền xe đưa em mình về quê ngay trong đêm".

