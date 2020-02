Nhân viên gác chắn cứu đoàn tàu khỏi tai nạn thảm khốc

Gần trưa 29- 2, chiếc xe đầu kéo 37C-157.47, kéo theo rơ móc 37R- 009.90 do tài xế Pham Đình Tuân (31 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, đi từ đường bộ dân sinh cắt qua đường sắt Bắc-Nam (ở cung đường sắt Chợ Sy (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Anh Dương Văn Kiên chạy ngược đầu tàu yêu cầu dừng tàu khẩn cấp để không đâm vào xe tải đang chết máy trên đường sắt Bắc-Nam.

Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo lại bị hư hỏng phải dừng lại, phần đuôi rơ-móc chắn cắt qua đường sắt Bắc- Nam.

Đúng lúc này đoàn tàu hàng AH1 chạy hướng Hà Nội- TP.HCM đang lao tới.

Lo sợ tàu đâm ngang xe đầu kéo sẽ gây tai nạn nghiêm trọng, anh Dương Văn Kiên, nhân viên gác chắn thuộc Công ty TNHH một thành viên (MTV) Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, đã vội vàng chạy trên đường sắt Bắc-Nam, ngược trước đoàn tàu đang lao tới để ra tín hiệu để người lái tàu biết, phanh dừng đoàn tàu.

Video clip quay lại sự việc

Rất may, đoàn tàu AH1 đã kịp dừng khi các, điểm xe đầu kéo mắc kẹt ngang trên đường sắt chừng 50m.

Chiều 29-2, ông Cao Tiến Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, nhân viên gác chắn Dương Văn Kiên đã từng được nhiều lần tuyên dương vì có hành động dũng cảm trong việc cứu đường sắt và các đoàn tàu.

