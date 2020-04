Nhà xưởng bề thế hàng nghìn m2 bị Đường 'Nhuệ' siết nợ, trở thành đống đổ nát

Ngày 14/4, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Công Thành - Phó chủ tịch UBND xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, ông chưa làm lãnh đạo xã. Tuy nhiên, khi nhận được tin báo, Ban Công an xã đã xuống lập biên bản sự việc và báo cáo lên Công an TP Thái Bình để giải quyết theo thẩm quyền. Do thời điểm đó chưa có công an xã chính quy nên không đủ lực lượng xuống ngăn chặn, xử lý.