Nhà xe ở Nghệ An lên tiếng về thông tin lái, phụ xe bị ho sốt, cách ly

Sáng ngày 15-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Chiến Thắng, đại diện cho Công ty TNHH vận tải hành khách Vinh Chung, cho biết đơn vị này đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Vĩnh Phúc về thông tin lái, phụ xe của đơn vị này có biểu hiện ho sốt và bị cách ly là không chính xác.

"Qua kiểm tra của các đơn vị y tế, các lái xe, phụ xe của đơn vị sức khỏe đều bình thường, không có biểu hiện ho, sốt vẫn đi làm bình thường" - ông Thắng khẳng định.

Xe khách 29B-203.91 bị đình chỉ hoạt động do trước đó có chở một hành khách từ Vĩnh Phúc về Nghệ An có biểu hiện ho, sốt - Ảnh: C. Thắng

Cũng theo ông Thắng, nội dung trong công văn số 11 của Ban quản lý bến xe khách Phú Thọ không phải do công ty hay chủ xe cung cấp mà do Ban quản lý tự xác minh và lấy thông tin bên ngoài. Việc thông tin hành khách đi trên xe bị nhiễm Covid-19 do tiếp xúc với người nhà nghi bị nhiễm bệnh, lái, phụ xe có biểu hiện ho sốt, phải cách ly là sai sự thật, làm ảnh hưởng tâm lý người dân và hoạt động kinh doanh của đơn vị.

"Thông tin sai sự thật khiến nhiều hành khách đã đặt trước hủy vé, xe chúng tôi đi tới đâu cũng bị người dân kỳ thị. Hiện xe BKS 29B-023.91 của đơn vị cũng đã bị đình chỉ hoạt động" - ông Thắng nói.

Công ty TNHH Vinh Chung có công văn phản hồi báo cáo của BQL Bến xe Phú Thọ.

Trước đó, vào ngày 12-2, Ban quản lý Bến xe khách Phú Thọ có văn bản báo cáo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh này về hiện tượng nghi lây nhiễm Covid-19. Theo công văn này thì vào 15 giờ ngày 12-2 Ban quản lý bến xe khách Phú Thọ nhận được báo cáo của chủ xe 29B-203.91 của Công ty TNHH VTHK Vinh Chung về việc xe có đón 1 khách từ khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc về Thái Hòa, Nghệ An vào ngày 1-2, ngày 3-2, hành khách nói trên lại đi từ Thái Hòa về Khu công nghiệp Bình xuyên.

Đến trưa ngày 12-2, chủ xe nhận được thông báo của cơ quan y tế Vĩnh Phúc là hành khách này đã bị nghi nhiễm Covid-19, yêu cầu chủ xe đưa xe về Nghệ An để cách ly và khử trùng. Từ ngày 1 đến ngày 12-2, xe ôtô trên hoạt động liên tục một ngày một chuyến từ từ Phú Thọ đi Nghê An. Theo báo cáo của chủ xe, trên xe có 2 lái xe, 2 phụ xe, trong đó 1 phụ xe có biểu hiện sốt và ho khoảng 1 tuần, 1 lái xe có biểu hiện sốt, ho được 2 ngày và hiện đang được cơ quan y tế Nghệ An cách ly, kiểm tra hiện tượng bệnh.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 14-2, Sở GTVT Nghệ An đã có công văn xác minh về thông tin phương tiện lái xe và phụ xe mang BKS 29B-023.91 chở khách nghi nhiễm Covid-19. Cụ thể anh P.V.T. (36 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) từ Vĩnh Phúc về Nghệ An ngày 1-2-2020 có biểu hiện ho, sốt, đã được đưa vào điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Anh T. sau đó có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19. Các lái xe BKS 29B-023.91 gồm anh N.M.H. (SN 1982), T.M.H. (SN 1985) và phụ xe T.T.H. (SN 1990) và Đ.T.T. (SN 2001) hiện chưa có biểu hiện ho, sốt.

Được biết, hiện các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các lái, phụ xe BKS 29B - 023.91 của Công ty TNHH vận tải hành khách Vinh Chung.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động