Nhà vô địch Olympia bị "công kích cá nhân" khi tranh luận về câu hỏi Vật lý

Không chỉ là một sân chơi mang lại sự hồi hộp, hấp dẫn cho khán giả, kiến thức khoa học đến từ Đường lên đỉnh Olympia vẫn luôn là một trong những điểm làm nên sự hấp dẫn của chương trình truyền hình có tuổi đời hơn 20 năm này.

Các câu hỏi đến từ Đường lên đỉnh Olympia phổ cập kiến thức cho khán giả đại chúng, giúp học sinh - sinh viên ôn lại bài học trên lớp... Có nhiều câu hỏi xuất hiện trong chương trình thú vị tới mức khán giả suy đi ngẫm lại, đem ra bàn thảo nhiều lần.

Mới đây, một fanpage về Vật lý trên Facebook đã chia sẻ một câu hỏi từng xuất hiện trong phần thi Khởi động của một chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Câu hỏi có nội dung như sau: "Lực hút của Trái Đất lên mọi vật được gọi là gì?". Thí sinh trong tình huống câu hỏi được trích dẫn trả lời là "trọng lực".

Tuy vậy, fanpage này lại dùng hình ảnh của thí sinh này kèm lời chú thích: "Ba mẹ ở nhà còng lưng nuôi ăn học, con thi Olympia trả lời là "lực hấp dẫn"".

Bắt gặp bài đăng này, Quán quân Olympia 19 Trần Thế Trung đã chất vấn ngay trong phần bình luận xem sai chỗ nào. Admin fanpage cho rằng: "Trong tất cả các tài liệu về Vật lý, người ta quy ước đó là trọng lực. Dù nó là một trường hợp riêng của lực hấp dẫn, nhưng cụ thể thì câu trả lời phải là 'trọng lực' vì lực hấp dẫn không được quy ước chỉ riêng mình lực hút của Trái Đất mà là của hai vật với nhau."

Trần Thế Trung đáp lại: "Bản thân câu hỏi không chặt chẽ, nếu ép câu trả lời là "trọng lực" nhưng "lực hấp dẫn" không cho điểm, khác nào bảo rằng "trọng lực không phải lực hấp dẫn"?".

Sau khi tranh luận với fanpage này, Trần Thế Trung chụp màn hình, chia sẻ thẳng lên trang Facebook cá nhân đã được xác nhận chính chủ của cậu. Chính bởi vậy, câu chuyện tranh cãi về đáp án của một câu hỏi Vật lý giữa nhà vô địch Olympia và một fanpage mới lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Thế Trung cho rằng: "Rất nực cười, một page chuyên về Vật lý tưởng chừng rất học thuật, nhưng khi bị chất vấn (rất lịch sự và chưa hề tỏ thái độ) thì nhảy dựng lên và công kích cá nhân người chất vấn, hơn nữa bài viết thì mỉa mai thí sinh về một câu trả lời hoàn toàn chấp nhận được do lỗi diễn đạt của câu hỏi (mà đội ngũ page không hiểu)".

Sau đó, nhà vô địch cập nhật thêm thông tin là: "Page đã nhắn tin cho mình và xin lỗi. "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại", mình chấp nhận lời xin lỗi này, nhưng sẽ không xóa bài, bởi mình muốn đây là một bài học cho tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân mình. I may forgive but I will not forget (tạm dịch: Tôi có thể tha thứ nhưng tôi sẽ không quên)".

Trên thực tế, Trần Thế Trung không chỉ là chàng trai có kiến thức rộng rãi, bằng chứng là chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19, mà cậu cũng từng là cựu học sinh chuyên Vật lý của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Bình luận về đáp án của câu hỏi Vật lý này, dân mạng cũng chia làm hai phe, một bên ủng hộ lập luận của Trần Thế Trung, một bên ủng hộ tiếng nói của fanpage.

Trao đổi với Dân trí về đáp án của câu hỏi đang được nhiều người quan tâm, anh Phạm Trung Thông - giáo viên luyện thi Vật lý của Trung tâm Đại Cồ Việt nhận định: "Về bản chất, lực hấp dẫn là lực hút giữa các vật với nhau. Nếu là giữa Trái đất và một vật khác thì sẽ gọi là trọng lực. Do vậy, với câu hỏi này, bạn Trung và bạn admin của fanpage nọ có tranh luận cũng chỉ là về câu từ, còn bản chất của cả hai đều không sai.

Tôi nghĩ rằng câu hỏi này gây tranh cãi có thể là do cách diễn đạt câu hỏi của chương trình. Nếu chương trình đặt ra câu hỏi: "Lực hấp dẫn của Trái Đất với vật khác gọi là gì?" thì câu trả lời chỉ duy nhất là Trọng Lực. Còn chương trình đặt ra câu hỏi là "Lực hút của Trái Đất với vật khác được gọi là gì?" thì câu trả lời là lực hấp dẫn cũng đúng, mà trọng lực cũng đúng.

Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn, hay nói cách khác nếu trả lời trọng lực mà đúng thì trả lời lực hấp dẫn cũng đúng".

