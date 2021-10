Nguyên trưởng bản là “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Qúa trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Và Gà Sua (SN 1974, nguyên trường bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Và Gà Sua vừa bị bắt giữ.

Trước đó, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1977, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin.

Sau đó, vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An thụ lý và tiếp tục điều tra mở rộng.

Qúa trình điều tra, xác định Và Gà Sua – bí thư chi bộ, nguyên trưởng bản Huồi Cọ là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tuy là Bí thư chi bộ, nguyên trưởng bản Huồi Cọ nhưng Sua vẫn móc nối với các “đầu nậu” ma túy ở Lào và các đối tượng người miền Bắc hình thành đường dây mua bán ma túy khép kín.

Sau thời gian tập trung theo dõi, củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương bắt giữ đối tượng Và Gà Sua về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, Sua đã khai nhận hành vi phạm tội. Sua là đối tượng cung cấp 1 bánh heroin cho đối tượng Nguyễn Văn Công.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus