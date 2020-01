Nguyên nhân vụ mẹ treo cổ tử vong, con gái chết trước sân nhà ở Nghệ An

Ngày 7/1, trao đổi với PV, ông Phan Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - cho Dân Trí biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến 2 mẹ con tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện chị Phan Thị H. (SN 1973, trú tại xã Hưng Đạo) đã tử vong trong tư thế treo cổ cách nhà khoảng hơn 500m. Đau lòng hơn, cháu K.H. (8 tuổi, con gái chị H.) cũng nằm bất động trước sân nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt để tiến hành công tác khám nghiệm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

“Cháu bé được phát hiện trong tình trạng tím tái, đã tử vong. Trưa cùng ngày (7/1), lực lượng chức năng đã tiến hành hoàn tất công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Tân cho biết thêm.

Theo ông Phan Văn Tân – Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho Infonet biết: “Chiều 6/1, hai vợ chồng này xảy ra mâu thuẫn với nhau, người chồng bị cào cấu xây xát nhiều ở vùng mặt”.

Cách đây 5 năm, chị Phan Thị H. (SN 1973) về làm dâu tại địa phương với danh phận là vợ kế. Còn cháu K.H (8 tuổi, là con riêng của chị H). Thời gian gần đây, vợ chồng này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau.

“Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng chị H. tác động vào để con chết trước, sau đó người mẹ cũng treo cổ tự vẫn theo”, ông Tân cho biết thêm.