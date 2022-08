Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa 3 chiến sỹ PCCC

Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của 3 liệt sỹ - Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sỹ theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)