Người phụ nữ lao sầm vào đầu ô tô rồi vội xin tha lỗi, lý do gây bức xúc

Đoạn clip người phụ nữ lao vào đầu ô tô "ăn vạ" đang được chia sẻ trên các diễn đàn xe cộ. Hội tài xế không ngừng tranh cãi về tình huống này.

Video khoảng 1 phút cho thấy, đôi nam nữ điều khiển ô tô đang lưu thông đến khu vực ngã tư thì người phụ nữ trung tuổi từ xa chạy đến lao sầm vào đầu xe. Loay hoay một hồi, người này vờ nằm xuống đường rồi tiến đến ghế lái phân bua.

Người phụ nữ lao sầm vào đầu ô tô rồi xin tha lỗi, lý do gây bức xúc

Chứng kiến sự việc, cô gái ngồi trong xe hoảng hốt hét lên không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tài xế đã biết ngay đây là màn "ăn vạ". Thấy thái độ cứng rắn của nam tài xế và biết xe có camera người phụ nữ liền đối giọng nói "tha lỗi cho em, xin lỗi" rồi bỏ đi.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 20/2 tại Bình Phước. Không rõ mục đích "ăn vạ" của người phụ nữ trên là gì song tình huống này đã vấp phải chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Tất cả đều bức xúc với hành động liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm của nhân vật.



