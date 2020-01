Người phụ nữ đánh học sinh ở Ninh Thuận chỉ làm nông và tự nghiên cứu tài liệu rồi mở lớp dạy kèm

Your browser does not support the video tag.

Video bà Phan Trần Linh Thu đánh đập, miệt thị học sinh trong lớp dạy kèm.

Sau khi báo điện tử Người Đưa Tin đăng loạt bài điều tra “phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận”, cơ quan CSĐT đã vào cuộc và xác định rõ người đứng lớp dạy kèm tại tại số nhà 86C đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 7, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận tên Phan Trần Linh Thu (SN 1968, ngụ khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm).

Bà Thu tại cơ quan CSĐT.

Theo kết quả điều tra, bà Thu trước đây làm nghề nông, sau đó chuyển sang làm cấp dưỡng cho các công ty xây dựng. Sau khi ly hôn với chồng, bà Thu ở riêng và nuôi 2 người con.

Do thu nhập không ổn định nên bà Thu đã mua sách Toán và Tiếng việt của bậc tiểu học, tự nghiên cứu để mở lớp dạy học cho các cháu nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Từ năm 2011 đến năm 2017, bà Thu thuê nhà nhiều nơi để ở và làm nơi dạy thêm.

Bà Thu dùng vỡ đánh một em học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Năm 2017 đến nay bà Thu thuê nhà số 86C của bà Lê Thị Mai Loan (SN 1960, ngụ khu phố 4, phường Đạo Long) để mở lớp dạy kèm các cháu học sinh tiểu học và có thu học phí.

Theo thỏa thuận giữa các phụ huynh và bà Thu, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sau khi các cháu học xong tại nhà trường thì các cháu được bà Thu dùng xe mô tô chở về nhà bà để ăn cơm trưa và học bài buổi chiều. Nếu gia đình nào có nhu cầu gửi con học thêm buổi tối thì bà Thu sẽ nấu cơm cho các cháu ăn buổi chiều và buổi tối dạy học cho các cháu.

Tiền học phí và tiền ăn được bà Thu quy định các mức như sau: Các cháu học một ca, không ăn cơm tại lớp thì mức học phí từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/tháng; Học và ăn cơm một bữa tại lớp thì mức học phí là 1.100.000 đồng đến 1.200.000 đồng/tháng, nếu các cháu học 02 buổi và ăn cơm 02 bữa thì mức học phí là 2.400.000 đồng/tháng.

Cơ quan CSĐT kiểm tra nơi bà Thu dạy kèm. (Ảnh: Duy Quan).

Hiện bà Thu đang dạy học hai môn Toán và Tiếng Việt cho 17 cháu học sinh tiểu học của các trường tiểu học: Tấn Tài 3, Mỹ Hương, Thanh Sơn, Phủ Hà 2, Kinh Dinh, Đông Hải 1. Bà Thu không có chứng chỉ ngành sư phạm, lớp học dạy kèm của bà Thu không đăng ký với chính quyền địa phương và ngành giáo dục.

Cũng theo cơ quan CSĐT, qua làm việc với phụ huynh của các cháu học sinh thì các phụ huynh đều không biết về việc con mình bị bà Thu đánh trong quá trình các cháu được gửi đến học tại nhà bà Thu vì các cháu không nói cho gia đình biết về việc bị bà Thu đánh và khi các cháu về nhà, các phụ huynh cũng không phát hiện thấy tổn thương trên cơ thể các cháu.

Trong 09 gia đình có các cháu học tại nhà bà Thu mà cơ quan CSĐT đã làm việc thì có 07 gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm của bà Thu về việc bà Thu đánh con của họ. Có 02 gia đình yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bà Phan Trần Linh Thu.

Hiện còn 08 cháu theo học tại lớp bà Thu, cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm chưa làm việc được.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã phối hợp cùng Viện kiểm sát thành phố, tiến hành khám nghiệm hiện trường tại địa chỉ số 86C. Quá trình khám nghiệm, cơ quan CSĐT đã phát hiện và thu giữ 01 cái thước gỗ thông mỏng (loại thước may đồ), xung quanh có quấn băng keo có kích thước: (40 x 2 x 0,5)cm.

Đối chiếu với hình ảnh trong đoạn cip được đăng tải thì cái thước gỗ mà cơ quan CSĐT thu giữ được trong quá trình khám nghiệm có đặc điểm giống với cây thước mà bà Thu đã dùng để đánh các em học sinh.

Qua làm việc, bà Thu cũng thừa nhận thước gỗ mà cơ quan CSĐT thu giữ được chính là cái thước mà bà Thu dùng để dạy học và dùng để đánh các em học sinh khi các em không làm bài, không thuộc bài.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đang tiếp tục củng cố hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật của bà Phan Trần Linh Thu để có căn cứ xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tác giả: Duy Quan

Nguồn tin: Báo Người đưa tin