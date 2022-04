Người mặc trang phục cảnh sát 113 xin lỗi tài xế xe máy

Your browser does not support the video tag.

Người mặc áo giống cảnh sát 113 xin lỗi tài xế sau khi dừng xe Một tài xế quay lại video buổi làm việc với 2 người mặc trang phục giống cảnh sát 113. Sau khoảng 10 phút tranh luận, một người nói: "Anh sai, thôi được rồi, anh xin lỗi em".

Ngày 21/4, mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh làm việc giữa nam tài xế điều khiển xe máy trên đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 2 người mặc trang phục cảnh sát 113.

Theo người quay video, khi đang di chuyển, anh bị 2 người mặc quần áo in chữ "CS 113" dừng xe, báo lỗi tài xế này sử dụng điện thoại di dộng khi lái xe, đồng thời thông báo hành vi vi phạm này có mức xử phạt 800.000 - 1 triệu đồng.

Hai người mặc trang phục giống cảnh sát 113 liên quan vụ việc. Ảnh cắt từ video của nhân vật.

Trong clip, 2 người mặc trang phục cảnh sát giới thiệu công tác tại Công an quận Nam Từ Liêm. Một người đeo biển tên thiếu úy Nguyễn Ngọc Tú, người còn lại mang hàm cấp tá.

Quá trình làm việc, tài xế cho rằng 2 người này bắt lỗi sai bởi anh chỉ cầm điện thoại ở tay chứ không sử dụng.

Sau khoảng 10 phút tranh luận, 2 người mặc trang phục giống cảnh sát 113 cho biết chỉ "nhắc nhở", yêu cầu người quay clip "rút kinh nghiệm" và cho tiếp tục lưu thông.

Tuy nhiên, tài xế xe máy không đồng tình vì anh cho rằng mình không có lỗi. Sau đó, vị thiếu úy chủ động đưa lại giấy tờ xe cho tài xế và nói: "Anh em làm gì sai, cho anh xin lỗi em". Lúc này, tài xế xe máy mới đồng ý.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã xem video và nắm được vụ việc. Vị này cho hay đã giao cho một cán bộ là đội phó cung cấp thông tin xác minh vào tuần tới.

Trước câu hỏi cảnh sát 113 có được quyền dừng xe, xử phạt người vi phạm giao thông, chỉ huy Đội CSGT Công an quận Nam Từ Liêm nói lực lượng này được phép xử phạt, tùy vào từng lỗi.

"Đối với lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe, cảnh sát 113 được phép xử phạt người vi phạm theo Nghị định 100", chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh Công an quận Nam Từ Liêm nói.

