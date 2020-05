Người lao động nghèo bị tai nạn nguy kịch

Anh Trịnh Ngọc Bình (36 tuổi, quê ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào Nghệ An làm thuê và lấy vợ ở huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An). Ngày 17-5, trên đường từ Nghệ An trở về quê để giúp bố mẹ gặt lúa, khi đến địa phận huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) thì anh Bình bị tai nạn giao thông. Anh Bình đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An do đa chấn thương, trong đó nặng nhất là chấn thương sọ não, hiện anh còn hôn mê.

Hoàn cảnh gia đình anh Bình rất khó khăn, sau khi lấy vợ, anh ở tại nhà vợ, chăm lo cho bố mẹ vợ và người em vợ bị thiểu năng trí tuệ, cùng 2 con nhỏ. Anh làm phụ hồ, vợ anh làm công nhân may, thu nhập thấp, trang trải cho gia đình 7 người cũng đã chật vật, nay anh bị tai nạn, do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình cùng anh em nội ngoại (đều thuộc diện khó khăn). Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh Bình vượt qua hoạn nạn.