Người đàn ông tử vong dưới bánh xe container, 12 ngày sau camera hé lộ nguyên nhân

Vào khoảng 18h17' ngày 4/3 vừa qua, một vụ tai nạn thương tâm giữa xe đạp và container đã xảy ra ở ngã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai giao đường Phú Lợi (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Thời điểm đó, xe container biển số 51D - 30247 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ Quốc lộ 13 về thành phố Thủ Dầu Một. Đến ngã 3, xe container dừng chờ đèn tín hiệu. Khi container tiếp tục di chuyển thì va chạm với một người đàn ông đi xe đạp. Pha va chạm đã khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

12 ngày sau vụ tai nạn thì tới hôm nay (16/4), đoạn camera hành trình của container đã hé lộ phần nào diễn biến. Thời điểm khi đèn giao thông chuyển màu, container lăn bánh đi tiếp thì người đàn ông đạp xe có pha đánh lái tạt đầu container. Pha xử lý thiếu quan sát, bất cẩn của ông khiến tài xế gần như không kịp phản ứng.

Khoảnh khắc người đàn đi xe đạp tạt đầu container, gặp tai nạn thương tâm

