Người đàn ông bị xe ben cán tử vong, camera hé lộ khoảnh khắc lạnh người

Khoảnh khắc người đàn ông bị xe ben cán tử vong ở Lào Cai được camera ghi lại gây ám ảnh. Theo đó, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 11h trưa nay (13/3), tại ngã 6 thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Cụ thể, người đàn ông điều khiển xe máy di chuyển cùng chiều với xe tải ben, khi đến đoạn ngã 6 thì xảy ra va chạm với xe này. Cú va chạm khiến xe máy và cả người điều khiển xe bị cuốn vào gầm xe ben và kéo đi 1 đoạn khá dài.

Khoảnh Khắc người đàn ông bị xe ben cán tử vong. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Hậu quả người đàn ông bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Bạn đọc