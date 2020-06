Người đàn ông bị đuối nước sau nhiều giờ mất tích

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h45p (ngày 05/6), nhận được tin báo của người dân về việc, có một nạn nhân đuối nước tại Đập Minh Ngọc, Minh Sơn, Đô Lương (Nghệ An), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5, xuất 01 xe chở phương tiện, 01 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường; phối hợp chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Cảnh sát tìm kiếm tung tích nạn nhân tại đập nước.

Nạn nhân ban đầu được xác định là ông N.Đ.M. (SN 1960, trú tại xóm Thái Đại, xã Minh Sơn, Đô Lương). Theo người nhà, nạn nhân mất tích từ 12h trưa cùng ngày. Đến khoảng 19h40p, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Hiện, nguyên nhân vụ đuối nước đang được làm rõ.