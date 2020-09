Your browser does not support the video tag.

Video clip: Người dân Nghệ An câu được cá sủ vàng quý hiếm

(Nguồn: Facebook Quang Doan Van)

Theo anh Tình ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu cho biết: Trong lúc cùng nhóm bạn đi câu ở biển Nghi Sơn, Thanh Hoá, anh đã câu được con cá sủ vàng nặng 5kg.

Người dân ở Quỳnh Lưu câu được cá sủ vàng nặng 5kg.

Hiện đã có một số thương lái tìm đến để hỏi mua, nhưng anh Tình vẫn chưa quyết định bán con cá quý hiếm này.

Cá sủ vàng hiện đang được thương lái tìm mua.

Loài cá sủ vàng (tên khoa học là Otolithoides biauritus), còn gọi là cá sủ vây vàng, cá sủ vàng kép, cá thủ, cá đường - là loại cá lớn nhất trong họ cá đù, thuộc bộ cá vược (họ Sciaenidae), phân bố ở Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam. Cá sủ vàng là loại cá quý hiếm, hiện còn lại rất ít. Ngoài chất lượng dinh dưỡng cao, bóng cá sủ vàng được sử dụng để làm chỉ khâu tự tiêu trong vi phẫu thuật và phẫu thuật, có giá từ 45.000 - 55.000 USD/kg, tùy theo độ dài của bóng.

