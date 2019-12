Người dân Hà Tĩnh hân hoan niềm vui nước sạch về

Your browser does not support the video tag.

Thị trấn Nghèn những ngày thiếu nước

Nước sạch là một phần thiết yếu trong mọi nhu cầu sinh hoạt thường ngày của con người, thế nhưng với người dân xã Xuân Thuỷ 1 và 2, thị trấn Nghèn, Hà Tĩnh, đây là điều không hề dễ dàng. “Xuân Thuỷ 1 và 2 là hai khối phố xa thị trấn Nghèn nhất, có địa hình sâu trũng nên đời sống thấp hơn so với các xã khác. Cách hai xã có nhà máy xử lý nước huyện Can Lộc, nhưng vẫn chưa thể xây dựng đường dẫn nước về vì quy trình thực hiện khó khăn và tốn kém nhiều kinh phí. Do đó, khan hiếm nước vẫn là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua của thị trấn.", anh Nguyễn Đình Bằng, hiện công tác tại Công ty Xây dựng Thị trấn Nghèn cho biết.

Khi chưa có đường dẫn nước từ huyện, người dân bơm tạm nước sinh hoạt từ ao, hồ.

Một năm có ba tháng người dân nơi đây phải đi mua nước về sử dụng. Một vài hộ dân đông thành viên với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cao, có ngày phải mua 2 lần nước vẫn chưa đủ. Giá nước sạch lại đắt đỏ, nên nguồn nước chủ yếu của bà con vẫn là nước mưa, nước từ ao tù đọng. Điển hình như gia đình cô Nguyễn Thị Hiền, 49 tuổi, nhà có bể chứa nước mưa 20m3 nhưng phải phục vụ cho 11 người, thế nên chỉ đủ dùng cho ăn uống. Những sinh hoạt khác và chăn nuôi, cô bơm ngoài vũng hoặc ao về dùng trực tiếp, không qua xử lý. Đến mùa lũ lụt, chất lượng nước càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể nào dùng để tắm giặt được. Ngày nào gia đình cô Hiền cũng khắc khoải mong có nước sạch để cuộc sống bớt đi những nhọc nhằn.

Mùa hạn, gia đình cô Hiền không có đủ nước để tưới tiêu vườn tược, dẫn đến mùa màng thất thu.

Đó cũng là mong muốn của nhiều gia đình khác tại địa phương này. Bên cạnh những ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, tình trạng thiếu nước còn làm vườn tược khô cằn, trụi lá, cho năng suất thấp. Chuồng trại bị lây lan dịch bệnh do sử dụng nguồn nước không đảm bảo, khiến nhiều hộ dân bị tổn thất về mặt kinh tế.

Huda “khơi nguồn” vui cho bà con thị trấn Nghèn

Trước thực trạng thiếu nước vào mùa khô hạn, thương hiệu bia Huda đã triển khai chương trình CSR dài hạn “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương". Thị trấn Nghèn (Hà Tĩnh) là điểm đến thứ hai của chương trình, sau thành công bước đầu tại Quảng Trị với 200 hộ dân được tiếp cận với nước sạch.

Đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng chương trình đã dành nhiều thời gian phân tích kỹ thực trạng và nguyên nhân để tìm ra những giải pháp phù hợp. Dự án được thi công gồm một hệ thống ống dẫn nước dài 6.688m, dẫn nước sạch về cho các hộ dân ở xã Xuân Thuỷ 1 và 2. Công trình được thực hiện với sự tập trung cao độ để người dân có thể sớm đón những dòng nước sạch đầu tiên sau những ngày tháng sống trong cảnh thiếu nước đầy vất vả.

Người dân tình nguyện giúp đỡ thương hiệu Huda trong thi công để nhanh chóng hoàn thiện công trình nước sạch.

Sau hơn 1 tháng khởi công, đến nay, 740 người dân thị trấn Nghèn đã được tiếp cận với nguồn nước sạch ổn định. Từ nay, hơn trăm gia đình tại thị trấn vùng sâu vùng xa này sẽ không còn phải tắm mình trong những dòng nước ao tù thiếu đảm bảo. Nguồn nước mát lành đã mang nhiều niềm vui đến với cuộc sống nơi đây, giấc ngủ được thêm sâu, các bữa cơm thêm ngon lành và an toàn cho sức khỏe. Có nước sạch, tinh thần của bà con trở nên thoải mái hơn để tập trung làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nụ cười hạnh phúc của người dân khi ước mong nước sạch đã sớm thành hiện thực.

Trong thời gian này, công trình thứ ba của chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" tại Quảng Bình cũng đang gấp rút được hoàn thiện cho bà con đón Tết, tiếp tục góp thêm nhiều đổi thay tích cực cho dải đất Trung Bộ thân thương.

Thông qua chương trình CSR dài hạn vô cùng thiết thực này, thương hiệu bia Huda một lần nữa khẳng định quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Bên cạnh chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", dịp cuối năm cũng là thời điểm hàng ngàn phần quà Tết từ Huda sẽ được trao gửi đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Sứ mệnh của một người con miền Trung đầy tự hào đã, đang và sẽ còn được thương hiệu “đậm tình” cam kết giữ vững trong một hành trình dài phía trước.

“Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” là chương trình CSR dài hạn do thương hiệu bia Huda thực hiện với mong muốn giúp người dân miền Trung tiếp cận với nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Chương trình kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng trong cho người dân nơi đây, từ đó tạo điều kiện giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong năm 2019, chương trình khởi động với 3 dự án tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quảng Bình, dự kiến đem nước sạch tới cho hơn 1.000 hộ gia đình. Để biết thêm thông tin về Huda và chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", truy cập website: https://carlsbergvietnam.vn/vi/csr/hudavimientrung/

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ