Người đàn bà U60 lần thứ 9 hầu tòa về tội Trộm cắp tài sản

Ngày 14/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Hạnh (59 tuổi), phường Bến Thủy, TP.Vinh về tội Trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, vào khoảng 7h15 ngày 25/7/2019, Nguyễn Thị Hạnh thuê xe ôm đi từ nhà xuống chợ Sơn, thuộc xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để mua cá.

Đến khoảng 8h, Hạnh đến sạp cá của chị Nguyễn Thị Hòa hỏi mua 3 con cá với giá 50.000 đồng. Khi chị Hòa đang làm cá, Hạnh đã cho tay vào làn đựng đồ của chị này lấy 1 chiếc ví da bên trong có hơn 5,6 triệu đồng và 1 điện thoại.

Sau đó, người đàn bà này đem giấu ví da và điện thoại vào chiếc áo chống nắng rồi bỏ đi. Phát hiện mất tài sản, chị Hòa đã đuổi theo Hạnh và hô hoán nhân dân cùng đuổi bắt. Đúng lúc đó, tổ Công an xã Nghi Thạch đã có mặt kịp thời và bắt giữ Hạnh, thu giữ toàn bộ số tải sản trên. Theo bản kết luận định giá tài sản, Nguyễn Thị Hạnh đã lấy của người bán cá số tiền gần 7 triệu đồng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Nghi Lộc xét xử Nguyễn Thị Hạnh về tội Trộm cắp tài sản đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù. Không đồng tình với mức án dành cho mình, Hạnh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo đưa ra lý do xin giảm án do hoàn cảnh khó khăn, nhiều tuổi, chồng ốm đau đang mắc bệnh ung thư không ai chăm sóc. “Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái. Mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”, bị cáo bật khóc nói.

Được biết, đây là lần thứ 9 Nguyễn Thị Hạnh hầu tòa về tội Trộm cắp tài sản. Ngoài ra, bị cáo còn bị xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc.

HĐXX nhận định, bị cáo đưa ra một số lý do nêu trên nhưng không có đủ căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Việc bị cáo nhiều lần phạm tội là coi thường pháp luật. Do vậy, tòa quyết định y án 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh về tội Trộm cắp tài sản.

