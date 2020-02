Căn nhà hoang nơi Tuấn 'khỉ' ẩn náu và bị tiêu diệt

Lực lượng chức năng sáng nay tiếp tục làm nhiệm vụ khám nghiệm tại hiện trường nơi Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “khỉ”, SN 1987) - nghi can bắn chết 5 - bị tiêu diệt.

Nghi phạm Tuấn bị lực lượng trinh sát của Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM phục kích, vây bắt tại khu vực Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, tiếp giáp huyện Củ Chi - cách nơi nghi can gây án khoảng 10km.

Trong quá trình vây bắt, Tuấn "khỉ" đã chống trả buộc cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt lúc 23h30 phút.

Đến hơn 11h30 sáng nay, lực lượng làm nhiệm vụ khám nghiệm dần rút đi, nhưng hiện trường vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt

Căn nhà hoang nơi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt đêm 13/2

Sáng 14/2, công tác khám nghiệm được tiến hành khẩn trương. Khu vực xung quanh căn nhà được phong tỏa nghiêm ngặt

Các lực lượng chốt chặn quanh khu vực để bảo vệ hiện trường

Rất đông người dân hiếu kỳ đừng theo dõi vụ việc xung quanh hiện trường

Hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt, những người dân chỉ được đứng từ xa

Nơi Tuấn khỉ' ẩn nấp, trốn chạy nhiều ngày qua là ngôi nhà nằm trong khu đất rộng và nhiều cây cối. Địa hình khá phức tạp, dễ dàng cho đối tượng lẩn khuất, nếu bị động

Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường

Đêm 13/2, sau 15 ngày truy bắt nghi can nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi, công an đã nổ súng tiêu diệt trong tình thế đối tượng chống trả đến cùng

1 khẩu súng AK còn 9 viên đạn được thu giữ tại hiện trường

Hiện Công an TP.HCM chưa thông tin chi tiết về quá trình vây bắt, tiêu diệt Tuấn “khỉ” vì vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan và vai trò của một số người có mối quan hệ với Tuấn “khỉ”.

Tác giả: Phước An - T.Tùng

Nguồn tin: Báo Vietnamnet