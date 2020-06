Người đàn bà 11 lần xộ khám vì trộm cắp

Công an TX Cửa Lò (Nghệ An) lấy lời khai Phạm Thị Phú

Ra tù rồi lại tái phạm như cơm bữa

Còn nhớ ở lần hầu tòa thứ 10 về tội “Trộm cắp tài sản” diễn ra vào dịp hè năm ngoái, Phạm Thị Phú (SN 1977), trú phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) luôn miệng hứa sẽ từ bỏ thói quen xấu để làm người tốt, hoàn lương. Nhìn sự ăn năn hối cải của người đàn bà cõng nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, những người dự khán đều mong Phú sẽ thay đổi, hoàn lương để làm chỗ dựa cho đứa con nhỏ vốn đã chịu thiệt thòi vì không có bố.

Thế nhưng, bẵng đi một năm sau, thông tin Phạm Thị Phú tiếp tục bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản lại tiếp tục được cập nhật trên các mặt báo. Vẫn với chiêu thức cũ là đột nhập vào các khách sạn đểtrộm tài sản của khách du lịch, người đàn bà này đã bị công an bắt giữ.

Duy chỉ khác điều khác là địa điểm mà Phú thực hiện hành vi phạm pháp lần này là ở một nơi khác. Tật “hai ngón” của Phú khiến người đàn bà này “nổi tiếng” khắp phố biển. Riêng với bà con lối xóm thì lắc đầu ngán ngẩm trước những lần tái phạm của Phú.

Phạm Thị Phú sinh ra trong gia đình ngư dân nghèo, một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng lại bập vào bài bạc từ sớm. Sớm đến nỗi từ bao giờ Phú cũng không còn nhớnữa. Khát bạc, liều lĩnh, lại máu ăn thua nên Phú chơi mạnh tay, có tiền cũng chơi, không có tiền thì vay nợ để đánh bạc.

Tại phiên tòa hồi tháng 5/2019 cũng bị xét xử về tội trộm cắp, bị cáo Phạm Thị Phú tỏ ra ăn năn, hứa sẽ bỏ nghề hai ngón nhưng sau đó lại chứng nào tật ấy

Nơi Phú ở là khu du lịch biển Cửa Lò, đông du khách thập phương đến lưu trú. Là người ranh mảnh nên Phú biết điều đó, thường nhắm tới các đối tượng là khách du lịch để thực hiện hành vi trộm cắp. Có khi thấy ở quê khó “làm ăn”, Phú dạt vào Hà Tĩnh hay ra Thanh Hóa để trộm. Tài sản trộm được lại nướng vào bạc rồi bốc hơi luôn, thành ra, khi bị bắt, Phú chẳng còn lấy một xu mà khắc phục cho bị hại.

Trong lần hầu tòa lần gần đây nhất (tháng 5/2019) Phú còn kể về khoảng thời gian đang “đỏ”, được bạc suốt. Có tiền thì ăn chơi vung vãi, mua quần áo, sắm đồ đạc không biết tiếc. Người đàn bà này biết rõ nghề cờ bạc thì “của thiên trả địa”, hôm nay được nhưng mai lại mất trắng, nhưng “máu” lên thì cứ vay nợ đánh tiếp mong gỡ gạc. Càng gỡ lại càng mất, lãi mẹ đẻ lãi con cứ dồn cả đống. Nợ nần Phú không chọn công việc tử tế để kiếm tiền mà lại đi trộm cắp.

Năm 2013, Phú bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 5 năm tù. Ra tù chưa được bao lâu người ta đã thấy Phú ngồi chễm chệ ở chiếu bạc. Lần này, đểcó tiền, Phú còn tham gia cho vay nặng lãi. Phú thuê một thanh niên kém mình 20 tuổi chở mình đi thu lãi, lấy nợ rồi chẳng biết đến với nhau từ bao giờ. Đến khi thấy người khang khác, đi khám thì cái thai trong bụng đã lớn. Mang bầu khi đã ngoài 40 tuổi, Phú chấp nhận điều đó và không mong người đàn ông ấy sẽ làm bố của con mình. Bởi Phú biết khoảng cách tuổi tác giữa hai người quálớn. Hơn nữa với nhiều lần vào tù, ra tội Phú không muốn “làm khổ người ta”.

Cái bụng bầu đã lớn nhưng Phú vẫn tiếp tục đột nhập khách sạn đểtrộm tài sản. Ngày 10/11/2018, Phú bắt taxi lên TP Vinh, lẻn vào phòng khách sạn, trộm của một du khách nước ngoài một chiếc ví có 500 USD, 700 EURO, 10.000 Bạt Thái và 2,8 triệu đồng (tổng gần 40 triệu đồng).

Số tiền này Phú nướng vào chiếu bạc hết thì bị bắt giữ. Do đang mang thai nên người phụ nữ này được tại ngoại. Sinh con vừa được 1 tháng, Phú ôm con quay lại chiếu bạc. Mẹ say sưa sát phạt, con lăn lóc ngủmột góc nào đấy, đói thì cho bú, bú xong lại ngủ.

Ngày 5/4/2019, Phú để con ở nhà với mẹ già, còn mình thì lang thang tìm “con mồi” ở một khách sạn ở thị xã Cửa Lò. Lần này, tất nhiên hành vi của Phú không thể qua mắt công an nhưng do con đang còn nhỏ nên Phú tiếp tục được tại ngoại.

Trộm cắp để đánh bạc

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 5/2019, khai về động cơ phạm tội lúc đầu Phạm Thị Phú khai trộm tài sản để đánh bạc. Sau một hồi vòng vo, bị cáo lại đổ lỗi lên đứa con thơ mới mấy tháng tuổi khi khai trộm để lấy tiền nuôi con. Tuy nhiên việc bị cáo trước đó nhiều lần phạm tội thểhiện sự coi thường pháp luật.

Rồi Phú còn trình bày nếu phải đi tù sẽ gửi đứa con vào trại trẻ mồ côi, đến khi về sẽ đón con ra, tìm một công việc phù hợp đểhoàn lương, làm lại cuộc đời. Lần đó, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Phú 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên Phú được tại ngoại, đợi ngày thi hành án. Tuy nhiên, khi chưa đi trảán, người dân địa phương tiếp tục nghe tin Phú lại quay về với nghề cũ.

Lần này, theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 4h ngày 31/6, Phạm Thị Phú đột nhập vào một khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Lợi dụng sơ hở của khách du lịch, đối tượng này đã trộm tài sản. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Phú đã bị đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an thị xã Cửa Lò ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Phú đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Công an thị xã Cửa Lò đã tiến hành khởi tổ vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Phú đề điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Một cán bộ công an thị xã Cửa Lò thông tin, Phạm Thị Phú là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Do đó, việc Phú tái phạm cần phải xử lý nghiêm minh để đảm bảo trật tự xã hội tại địa phương.

Việc liên tục tái phạm của Phú khiến nhiều người dân địa phương lắc đầu ngán ngẩm. “Nếu lỡ phạm một lần thì có thể châm chước được nhưng việc họ liên tục tái phạm thì đáng lên án”, một người dân cho hay.

Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: Pháp Luật Plus