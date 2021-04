Nghĩa Đàn (Nghệ An): Thi công hơn 5 năm chưa thể bàn giao, quảng trường gần 18 tỷ đồng xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều hạng mục của công trình Quảng trường trung tâm huyện Nghĩa Đàn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Công trình Quảng trường trung tâm huyện Nghĩa Đàn tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn (nằm ngay đối diện trụ sở UBND huyện Nghĩa Đàn) được triển khai thi công năm 2015, do UBND huyện Nghĩa Đàn làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Hoàng Linh có trụ sở tại xóm Tân Hợp, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn với tổng dự toán gần 18 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng hơn 14,395 tỷ đồng). Nguồn vốn được UBND tỉnh Nghệ An cấp từ nguồn ngân sách tỉnh 60%, tương ứng với 12 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện và nguồn xã hội hoá hợp pháp khác, thời gian thi công là 36 tháng.

Các thanh dầm chịu lực nứt toác trơ thép ra ngoài.

Đá ốp lan can sân khấu và khán đài bong tróc rơi rụng gần hết.

Nền sân khấu quảng trường bị nứt nẻ, sụt lún nghiêm trọng.

Công trình được thiết kế theo loại công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III. Quy mô tổng diện tích quảng trường 20.200m2, bao gồm các hạng mục sân khấu, khán đài, đài phun nước, cổng, sân vườn, cây xanh, đường diễu hành, hệ thống thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện...

Công trình có mục tiêu là nơi vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các chương trình lớn của huyện Nghĩa Đàn. Không những vậy, đây là công trình chào mừng Lễ kỷ niệm 130 năm danh xưng huyện Nghĩa Đàn.

Thế nhưng, sau hơn 5 năm thi công, công trình này vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao do một số hạng mục chưa có vốn để hoàn thiện. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, cỏ mọc um tùm. Cảnh tượng không khác gì quảng trường bị bỏ hoang. Những ngày cuối tháng 3/2021, bằng mắt thường phóng viên ghi nhận được, công trình Quảng trường trung tâm huyện Nghĩa Đàn là một khung cảnh hoang tàn nhếc nhác.

Tại hạng mục sân khấu và khu vực khán đài quảng trường hiện tại đá ốp lan can và các bậc lên sân khấu bị bong tróc, rơi vỡ rất nhiều vị trí; các thanh dầm chịu lực của lan can cũng bị nứt vỡ trơ thép ra ngoài. Nền sân khấu lát đá granit màu đỏ đã bị sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng.

Đài phun nước rêu mốc trộn lẫn với rác sinh hoạt nhếch nhác.

Rác thải bừa bãi khắp khuôn viên quảng trường.

Tại hạng mục đài phun nước trang trí cũng đã bị hoen rỉ, bên trong hồ nước là những rêu mốc bẩn trộn lẫn với rác thải bẩn thỉu. Sân hành lễ cỏ mọc um tùm, rác thải sinh hoạt vứt khắp nơi; khu vực đường diễu hành có phần sạch sẽ hơn một chút nhưng đã biến thành nơi tập lái xe cho các trung tâm dạy lái hướng dẫn người dân. Còn các hạng mục như cổng và hàng rào xung quanh vẫn chưa triển khai thi công.

Quảng trường trung tâm huyện Nghĩa Đàn thành nơi tập lái xe.

Ông Lê Trung Tâm - Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Nghĩa Đàn - đơn vị đại diện chủ đầu tư cho biết: “Công trình quảng trường hiện vẫn chưa được bàn giao, nghiệm thu do một số hạng mục vẫn chưa làm xong. Chúng tôi mới thực hiện nghiệm thu kiểm đếm đối với những hạng mục đã hoàn thành. Bên cạnh đó, do khó khăn về vốn nên dự án bị chậm tiến độ, một số hạng mục chưa làm xong và chưa thể nghiệm thu đưa vào sử dụng. Hiện, công trình này mới chỉ được giải ngân 70%. Vì thế một số hạng mục chưa có tiền để làm. Tuy nhiên, một số hoạt động, sinh hoạt của người dân vẫn phải tổ chức ở đây. Đối với một số hạng mục xuống cấp nguyên nhân cũng do công trình chưa hoàn thiện để bàn giao nên công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng không được chú trọng vì vẫn đang thuộc nhà thầu quản lý. Chúng tôi đã kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa”.

Đến nay, người dân Nghĩa Đàn đang băn khoăn việc một công trình quảng trường có ý nghĩa phụ vụ nhu cầu sinh hoạt, tổ chức các buổi lễ kỷ niệm long trọng của chính quyền và nhân dân huyện nhà mà lại để xuống cấp hư hỏng, nhếch nhác kéo dài.

Đặc biệt, công trình này nằm ngay đối diện trụ sở UBND huyện Nghĩa Đàn nhưng không hiểu lãnh đạo huyện có nhìn thấy sự xuống cấp, nhếch nhác này không? Hay xuống cấp thì vẫn biết xuống cấp mà sử dụng ta vẫn sử dụng không cần quản lý, sửa chữa duy tu bảo dưỡng, khi nào có sự kiện chỉ cần dọn dẹp sơ qua rồi tổ chức mà thôi?

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng