Nghi án vợ giết chồng ở Nghệ An: Trên đầu nạn nhân có nhiều thương tích

Ngày 15/11, Công an huyện Nam Đàn vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc anh Đinh Hữu L. (SN 1972, trú xóm 1, xã Nam Lĩnh) tử vong 2 ngày trước.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng hiện đã tạm giữ người vợ là H.T.Ng. (SN 1974, trú xã Nam Lĩnh) để điều tra.

Trao đổi với PV vào ngày 15/11, lãnh đạo xã Nam Lĩnh cho biết, nạn nhân L. là người bị câm, điếc bẩm sinh. Mẹ của anh L. cũng bị câm. Sau khi lấy chị Ng. và sinh được 2 đứa con thì một trong hai con của anh L. cũng bị câm.

Thường ngày, anh L. và vợ ở nhà làm nông nghiệp, cuộc sống bình thường không mấy khá giả. Anh L. và đứa con đầu bị câm được nhận chế độ bảo trợ xã hội.

Theo lãnh đạo xã Nam Lĩnh, chị Ng. vợ của anh L. trước đây đã có 1 đời chồng tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn). Hơn 15 năm trước, anh L. quen và lấy chị Ng. rồi sinh được 2 người con chung.

Nhiều tháng trước, anh L. nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác nên ghen tuông. Đỉnh điểm là hơn 1 tháng trước, anh L. ghen tuông nên có đập phá đồ đạc trong nhà. Nhiều người hàng xóm biết chuyện cũng đến can ngăn.

Khoảng 3h sáng 13/11, nhiều người dân ở xóm 1 (xã Nam Lĩnh) nghe tiếng la hét phát ra từ nhà anh L. nên vội chạy đến. Khi đến nơi, người dân thấy anh L. bị thương chảy nhiều máu nên lập tức đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân L. đã tử vong.

Nhận được tin báo vụ việc, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

"Khám nghiệm thì thấy trên đầu, sọ não nạn nhân có nhiều vết thương tích. Ngoài ra trên người không có vết thương đâm chém nào. Hiện công an đã tạm giữ người vợ để điều tra làm rõ vụ việc", lãnh đạo xã Nam Lĩnh chia sẻ với PV.

"Việc anh L. ghen vợ có quan hệ ngoài luồng thì cả xã này ai cũng biết. Tháng trước chồng có phát hiện thì không đánh vợ mà chỉ đập phá đồ đạc trong nhà.

Hôm qua sau khi xảy ra sự việc thì cơ quan công an đã tạm giữ người vợ để điều tra. Người vợ cũng đã thừa nhận hành vi giết chồng", xóm trưởng xóm 1 nơi gia đình nạn nhân L. sinh sống chia sẻ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tác giả: PV



Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn