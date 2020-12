Nghệ An yêu cầu người đi, về từ TP. Hồ Chí Minh tự theo dõi sức khỏe

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn chủ trì triển khai thực hiện khai báo y tế, xác minh, lập danh sách các trường hợp đến, lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh đã trở về địa phương trên mọi phương tiện, đề nghị tự theo dõi sức khỏe.

Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc các khu vực có nguy cơ cao theo các thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn; tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng, đặc biệt, khi thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn hay các đơn vị cách ly ngoài quân đội; xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An chuẩn bị kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng khi có yêu cầu về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu; theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của người nhập cảnh hằng ngày trong thời gian cách ly, giám sát y tế; rà soát, kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh từ nước ngoài.

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, thực hiện "5K" trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế; trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Các cơ sở lưu trú, trường học, khám, chữa bệnh thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.

Trường Đại học Y khoa Vinh phối hợp cùng Sở Y tế Nghệ và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho các sinh viên y khoa năm thứ 4 - 5 về hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp dịch Covid-19 lây lan rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá theo “Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, “Bộ Tiêu chí phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”; thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly, xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ; rà soát các khoa có người bệnh có nguy cơ cao như hồi sức tích cực, khoa điều trị người cao tuổi, chạy thận nhân tạo, tim mạch, hô hấp… kiểm soát chặt người vào, ra, không để hoặc hạn chế tối đa việc người nhà người bệnh chăm sóc.

