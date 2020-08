Nghệ An: Xử phạt 320 triệu đồng đối với công ty TNHH Đại Thành Lộc

Ngày 19/8, ông Thái Văn Nông, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết đã trực tiếp về xã Nam Hưng (huyện Nam Đàn, Nghệ An) - nơi hoạt động của trại lợn Công ty TNHH Đại Thanh Lộc để công bố kết quả phân tích mẫu và xử lý vi phạm về môi trường trại nuôi heo của đơn vị này.

Nước hồ Tràng Đen nằm sát trại heo đen kịt, bốc mùi

Theo đó, sở TN&MT đã công bố mẫu phân tích nước thải trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc, hồ nước thủy lợi Tràng Đen, nước ngầm (nước giếng một số hộ dân)… Tại đây, ông Nông cho biết: “Chúng tôi công khai công bố rất rõ ràng trước dân, về ô nhiễm trong khu vực ranh giới của trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc và để heo chết tiêu hủy không đúng thì đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt công ty này số tiền 320 triệu đồng”.

Trước đó, sáng 9/8, hàng trăm người dân ở huyện Nam Đàn đã kéo ra hồ Tràng Đen rồi kéo nhau đi bộ ngược nguồn nước lên trước trại chăn nuôi heo thuộc Công ty Đại Thành Lộc, để phản đối việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước. Người dân đề nghị đóng cửa trại nuôi heo để hồ Tràng Đen và giếng nước không ô nhiễm…

Người dân tập trung phản đối hoạt động của trại heo Cty TNHH Đại Thành Lộc

Trước tình hình trên, trong sáng 9/8, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Nam Đàn đã họp khẩn với chủ đầu tư và cơ quan chức năng tìm giải pháp. Ngày hôm sau (10/8), tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã chủ trì cuộc họp giải quyết vấn đề về môi trường trang trại heo của Công ty Đại Thành Lộc.

Sau khi công bố các mẫu phân tích nước với người dân, hiện Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đang làm báo cáo lên UBND tỉnh Nghệ An. Cũng theo ông Nông, giải pháp là Sở TN&MT đã thành lập đoàn giám sát, yêu cầu Công ty khắc phục ngay những tồn lại. UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu đến ngày 15/12/2020, Công ty phải xây dựng hệ thống nước thải tuần hoàn khép kín trong trang trại 100%, không được xả ra hồ Tràng Đen.

Trại heo cũng đang bị các hộ chăn nuôi "tố" bán heo giống nhiễm bệnh

Ở một diễn biến khác, đầu tháng 8/2020, các hộ nuôi lợn trên địa bàn huyện Nam Đàn, huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn xảy ra hiện tượng lợn chết nhiều. Trong đó một số trại tỷ lệ lợn chết từ 35 -40 %, thậm chí có hộ nuôi tỷ lệ lợn chết đến 90 %. Lợn giống được bắt về khoảng 2 - 3 ngày thì bắt đầu có biểu hiện bất thường, sốt rồi lăn ra chết. Nghi do nhiễm bệnh tai xanh một trại đã đưa mẫu lợn chết đi kiểm tra thì kết quả dương tính với virus bệnh tai xanh PRRS.

Lợn giống xảy ra hiện tượng sốt, chết đều được các trại mua của công ty TNHH Đại Thành Lộc. Nghi ngờ chính những con giống khi bắt về đã nhiễm bệnh nên những chủ trại này đã có đơn trình báo gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của đơn vị cung cấp lợn giống.

Tác giả: Văn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus