Nghệ An: Xe quá khổ “tung hoành” trên các tuyến đường cơ quan chức năng ở đâu?

Thời gian gần đây, người dân sống dọc bên Quốc lộ 46 đoạn qua các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương (tỉnh nghệ an) kêu trời vì nhiều các phương tiện chở đất, cát chạy nườm nượp trên các tuyến đường về các điểm san lấp mặt bằng của các dự án. Những chiếc xe trọng tải lớn vô tư chở đất, cát đầy thùng, chỉ được che sơ sài tấm bạt bên trên khiến bụi bặm rơi vãi, bay vào các nhà dân, ảnh hưởng đến cuộc sống và có nguy cơ đe dọa đến tuổi thọ của tuyến đường.



Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Zen Linh - Quang Vinh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam