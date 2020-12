Nghệ An: Xe quá khổ, quá 'khủng' tung hoành đoạn qua huyện Đô Lương

Người dân thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An) phản ánh tình trạng xe quá khổ, quá "khủng" chở cát, vật liệu xây dựng ngày đêm chạy vào tuyến đường nội thị, gây nên khói, bụi cùng nhiều vật liệu rơi vãi.

Ngày 14/12, PV ghi nhận tại tuyến đường trong thị trấn Đô Lương, nhiều xe chở vật liệu xây dựng có logo Thuý Danh, Thành Nam, Xuân Chung, Cảnh Hoa… chủ yếu là chở cát, chạy từ mỏ cát Thuý Danh và nhiều mỏ khác trên địa bàn các huyện lân cận qua thị trấn Đô Lương.

Xe tải chở cát chạy trong đường nội thị

Theo quan sát, hầu hết các xe đều chở cát, nhiều nhất là xe có logo Thuý Danh, Xuân Cường với trọng tải lớn trên 10 tấn chạy vào tuyến đường nội thị. Bất chấp, các tuyến đường này đều có biển báo chỉ cho phép xe dưới 10 tấn lưu thông.

Xe trọng tải lớn bất chấp chạy vào đường tải trọng cho phép là 10 tấn

Khi các xe này đi qua thị trấn bụi mù mịt do cát rơi vãi, nước chảy từ thùng xe ra đường đã ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực dân cư.

Bên cạnh đó, trên tuyến Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Đô Lương, tại thời điểm PV chứng kiến nhiều xe có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng vẫn vô tư lưu thông.

Người dân thị trấn Đô Lương đang bị "tra tấn" bởi bụi

Điều đáng nói, tình trạng xe có dấu hiệu quá tải, quá khổ diễn ra trong thời gian cả ngày, lẫn đêm. Vậy nhưng chưa thấy lực lượng CSGT huyện Đô Lương và Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An quản lý Quốc lộ 7 (trụ sở đóng tại thị trấn Đô Lương) có biện pháp xử lý triệt để.

Xe tải chở cát nặng nề chạy trong đường thị trấn Đô Lương

Liên quan đến vấn đề này, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An, khoá XVII đại biểu cũng đã chất vấn về việc hiện nay tình trạng xe quá khổ, quá tải diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường, vậy ngành Công an có giải pháp gì để ngăn chặn?

Xe chở cát cơi nới thành thùng, để rơi vãi cát xuống Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Đô Lương

Trả lời chất vấn, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, tình trạng nhiều phương tiện giao thông cơi nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải trên nhiều tuyến đường là có thật.

Khói bụi bủa vây thị trấn vì đoàn xe chở vật liệu

Theo Đại tá Hùng, nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải, chủ sản xuất, kinh doanh vì lợi nhuận nên đã không từ bỏ một phương thức, thủ đoạn nào, tìm mọi cách trốn tránh các khung giờ, cung đường tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, trốn tránh cả chính quyền cơ sở, nhân dân.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn