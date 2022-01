Nghệ An: Xe máy kéo lê thai phụ trên đường dẫn tới tử vong

Ngày 16/1, ông Nguyễn Văn Hoan - Chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một thai phụ tử vong và nam thanh niên bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ tai nạn, vào lúc 18h ngày 15/1, trên tuyến quốc lộ 46C, đoạn qua ngã 3 chợ Phuống, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương.

Vào thời điểm trên, anh N.V.H. (SN 1998) trú xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương điều khiển xe máy BKS 37 E1 - 382.. chạy theo hướng xã Thanh Lâm - Thanh Giang thì va chạm với chị L.T.C. (SN 1990), đang đi bộ sang đường.

Clip xe máy kéo lê thai phụ hơn 10 mét trên quốc lộ

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy va vào người chị C. rồi kéo lê nạn nhân hơn 10 m, cả hai bất tỉnh tại chỗ.

Ngay lúc đó, những người có mặt tại hiện trường đã gọi xe tắc xi đưa 2 người đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị C. không qua khỏi. Được biết, chị C. vừa đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản về và đang mang thai tháng thứ 7.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Nguyễn Tú



Nguồn tin: Báo Dân trí