Nghệ An: Xã về đích Nông thôn mới, dân vẫn làm 'xiếc' trên con đường trơn trượt

Vừa qua, An Ninh Tiền Tệ nhận được phản ánh của người dân xóm 4, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn về việc có sự bất cập trong quá trình đổ đường bê tông hóa xây dựng Nông thôn mới.

Cụ thể, con đường có lưu lượng người đi lại lớn, mang nhiều ý nghĩa về phát triển kinh tế văn hóa... thì xã Tường Sơn và xóm 4 không đổ. Ngược lại, một số con đường nhỏ, ngắn và cụt lại được ưu tiên đổ trước. Điều đó không khỏi gây bức xúc cho nhiều người dân trong xóm 4.

Đoạn đường quan trọng, nhiều người đi lại không được xã, xóm ưu tiên đổ bê tông.

Ông Nguyễn Thái Tịnh, một người dân cho biết, mọi người dân trong xóm đều góp tiền để làm đường bê tông hóa, phục vụ người dân xóm 4 và trong khu vực đi lại, đưa xã Tường Sơn cán mốc về tỉ lệ đường bê tông và về đích Nông thôn mới. Tuy nhiên, con đường quan trọng, nơi đi lại của nhiều người thì lại bỏ bê, không quan tâm.

Quan sát thực tế thì thấy, tại xóm 4, xã Tường Sơn, đường làng ngõ xóm đã được đổ bê tông khang trang, rộng rãi. Nhưng điều bất ngờ, phía giáp ranh giữa xóm 4 và xóm 2 của xã này vẫn còn một đoạn đường ngắn chưa được đổ bê tông.

Đoạn đường cụt, ít người đi lại đã được xóm 4 'ưu tiên' đổ bê tông.

Ông Nguyễn Tài Quý, Chủ tich UBND xã Tường Sơn cho rằng, việc xây dựng đường bê tông hóa xã cũng hết sức quan tâm. Riêng xóm 4, năm 2020, xã đã cấp xi măng để xóm 4 đổ 260m đường bê tông. Hiện tại chỉ còn khoảng 300m là chưa đổ.

Việc đổ đường bê tông hóa ở xã Tường Sơn có 2 hình thức, có thể do nhóm các hộ dân (tổ) góp công và cát sỏi trực tiếp đổ hoặc có thể do cả xóm góp tiền và góp công cùng đổ. Nguồn xi măng để đổ đường do Nhà nước hỗ trợ.

Để làm rõ hơn vấn đề trên, PV đã làm việc với ông Nguyễn Ánh Sáng, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng, chuyên viên ban điều phối Nông thôn mới huyện Anh Sơn.

Theo ông Sáng thì, hàng năm xi măng được cấp về các xã theo 2 nguồn. Một nguồn theo tiêu chí phát triển Nông thôn mới, một nguồn đặc thù khu vực. Nguồn theo tiêu chí Nông thôn mới chỉ cấp phát cho những xã đang đăng ký về đích Nông thôn mới, đối với những xã đã về đích NTM như xã Tường Sơn thì không cấp tiếp.

Sau khi xã Tường Sơn lên NTM (2019), xi măng được cấp về xã này theo nguồn thứ 2, đó là nguồn xi măng cung cấp cho vùng đặc thù. Năm 2020, xã Tường Sơn đã được cấp hơn 1200 tấn xi măng cũng theo nguồn trên. Năm 2021, vì tỉnh chưa có chỉ đạo nên phía xã, huyện cũng chưa lập dánh sách để xin nguồn xi măng.

Việc đổ đường bất hợp lý vẫn khiến cho người dân xóm 4 bất bình và ngày ngày đánh vật trên con đường trơn trượt.

“Tới đây khi có nguồn xi măng chúng tôi sẽ lưu ý để cấp xi măng về xóm 4, xã Tường Sơn”, ông Sáng nói.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn