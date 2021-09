Nghệ An: Xả lũ một số hồ chứa thủy điện để đảm bảo an toàn

Trong tỉnh

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An thông báo, do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn Nghệ An có mưa to đến rất to, để đảm bảo công tác vận hành an toàn, ngày 09/9 hồ chứa Thủy điện Châu Thắng và Thủy điện Bản Ang sẽ tiến hành xả lũ.