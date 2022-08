Nghệ An: Vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm

Cán bộ Chi cục ATVSTP Nghệ An kiểm tra 1 cơ sở sản xuất nước đóng chai

Xử phạt nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm

Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi người tiêu dùng. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Nghệ An đã tổ chức thanh tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra tại 38 cơ sở, cho thấy chất lượng nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và nước đá đã có cải thiện như: xuất trình đầy đủ hồ sơ hành chính, pháp lý về an toàn thực phẩm; quy trình sản xuất một chiều; điều kiện vệ sinh cơ sở, khu vực sản xuất, bảo quản sản phẩm sạch sẽ… Tuy nhiên, số cơ sở vi phạm vẫn còn cao.

Cụ thể có 33/38 cơ sở đạt, chiếm 86,84% và 5/38 cơ sở vi phạm, chiếm 13,16% . Trong 05 cơ sở vi phạm có 02 cơ sở vi phạm về điều kiện cơ sở vật chất ; 02 cơ sở vi phạm về thực hành nhân viên; 01 cơ sở vi phạm về chất lượng sản phẩm.

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước uống đóng chai của 22/38 cơ sở để kiểm nghiệm 03 chỉ tiêu vi sinh vật (E.coli, Coliform tổng số, P. aeruginosa) và 02 chỉ tiêu hóa học (Chì, Cadimi) theo QCVN 6-1:2010/BYT. Kết quả: có 21/22 mẫu có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm phù hợp quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT.

Chi cục ATVSTP Nghệ An lấy mẫu nước đóng chai kiểm nghiệm 03 chỉ tiêu vi sinh vật (E.coli, Coliform tổng số, P. aeruginosa) và 02 chỉ tiêu hóa học (Chì, Cadimi) theo QCVN 6-1:2010/BYT



Với những vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra, Chi cục ATTP Nghệ An đã tham mưu ban hành 05 Quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt 39.500.000 đồng; đình chỉ hoạt động 02 tháng (kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt) đối với 01 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm về chất lượng sản phẩm và yêu cầu cơ sở phải thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

BS CKI Đinh Văn Lĩnh, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục ATVSTP Nghệ An cho biết: Qua thanh tra, hầu hết các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và nước đá dùng liền đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thực phẩm nên đã chú trọng hơn trong quá trình sản xuất (so với năm 2021 số cơ sở không đạt chiếm 24,4%). Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số cơ sở sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đã không duy trì được điều kiện cơ sở vật chất , quy trình sản xuất so với thời điểm thẩm định, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về ATTP của người trực tiếp tham gia vào sản xuất, chế biến chưa cao.

Đẩy mạnh kiểm tra, hậu kiểm, giám sát

Trong những năm gần đây việc sử dụng nước uống đóng chai càng trở lên phổ biến bởi sự tiện lợi là dùng trực tiếp không cần phải đun sôi… Chính vì thế chất lượng nước uống đóng chai có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Chất lượng nước uống đóng chai được quyết định bởi nhiều yếu tố như dây chuyền công nghệ; chất lượng của nước nguồn; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, bao bì chứa đựng nước; điều kiện bảo quản sản phẩm; thực hành an toàn thực phẩm của người sản xuất sản phẩm. Chính vì vậy ngoài công tác thanh tra, kiểm tra Chi cục ATVSTP còn tiến hành giám sát kiểm nghiệm các mẫu nước, thông qua kết quả giám sát Chi cục tiến hành kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở để kịp thời chấn chính hoạt động sản xuất nước uống đóng chai nhằm đảm bảo chất lượng đến với người tiêu dùng./.

Thời gian tới Chi cục ATTP tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát các sản phẩm thực phẩm nước uống đóng chai



Đặc biệt trong số 5 cơ sở vi phạm, có 1 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai đã bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động 2 tháng (kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt) vi phạm về chất lượng sản phẩm và yêu cầu cơ sở phải thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Chi cục ATTP Nghệ An đã yêu cầu các cơ sở phải luôn chấp hành các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thường xuyên duy tu bảo dưỡng lại cơ sở hạ tầng, máy móc, cũng như trang bị đầy đủ hệ thống đèn cực tím phòng chiết rót, kiểm tra và thay thế đèn cực tím, các lõi lọc, màng lọc theo định kỳ; đối với các cơ sở vi phạm phải chấm dứt, khắc phục ngay hành vi vi phạm.

"Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi người tiêu dùng, trong thời gian tới Chi cục ATTP tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát các sản phẩm thực phẩm nước uống đóng chai vì đây là là sản phẩm ngày càng trở nên thiết yếu với cuộc sống và tiện lợi đối với người tiêu dùng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về ATTP để người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm hiểu và thực hiện đúng quy định nhằm giảm thiểu được những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn". BS CKII Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng – Chi cục ATTP Nghệ An cho biết.



Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn