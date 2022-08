Nghệ An tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Chương trình hướng tới Đại hội Tỉnh Đoàn Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 40.000 thanh niên dân tộc thiểu số và hơn 450.000 em đội viên, thiếu niên nhi đồng, trong đó có hơn 10.000 thanh thiếu nhi thuộc diện hộ gia đình chính sách, thiếu nhi người dân tộc thiểu số, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: TH)

Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, lực lượng đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để khẳng định vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên mọi mặt trận.

Bằng bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, với ý thức trách nhiệm cao đối với xã hội, những thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số đã đóng góp công sức, trí tuệ của mình để làm thay đổi bản làng, quê hương, đất nước. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Anh Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TH)

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khẳng định: “Tất cả các bạn ĐVTN, các em thiếu nhi thực sự là những bông hoa khoe sắc về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần phấn đấu, vượt khó, học tập tốt, đoàn kết, sáng tạo, tiêu biểu cho tinh thần nghị lực và đức tính tốt đẹp của tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ kính yêu”.

Trong năm học 2021 - 2022, thành tích học tập của các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiếp tục được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; nhiều bạn đạt điểm cao trong kỳ thi THPT và đạt giải cao trong các kỳ thi HSG quốc gia.

101 em đại diện cho 135 em đội viên, thiếu niên nhi đồng được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh Nghệ An nhận đỡ đầu, giúp đỡ.

Bên cạnh đó, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những gương mặt thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu xung kích, tình nguyện trong các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội; trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế.

Nhiều mô hình được triển khai và duy trì tốt như: Thư viện xanh, Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội; Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ, Bồn cây em chăm, Bậc thang tri thức, Vườn hoa em trồng...

Giao lưu với 3 gương thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đại diện cho 135 em đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Nghệ An nhận hỗ trợ, đỡ đầu.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An mong muốn các điển hình thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập, có ý chí kiên cường, khát vọng thoát nghèo để cùng chung tay xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương tặng quà cho các bạn thanh thiếu nhi tham gia giao lưu

Tại chương trình, 101 em đại diện cho 135 em đội viên, thiếu niên nhi đồng được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh Nghệ An nhận đỡ đầu, giúp đỡ. Mỗi em đội viên có hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập.

Tặng quà cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt năm học 2021-2022

Trao 30 suất học bổng cho 30 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao 30 suất học bổng cho 30 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi do tổ chức Đoàn các cấp đảm nhận, giúp đỡ. Đây là các em thiếu nhi có thành tích rèn luyện tốt, học tập giỏi, là tấm gương để các bạn noi theo.

Thượng úy Lương Văn Lợi là 1 trong 24 gương thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An được tuyên dương

Cũng tại chương trình, 24 gương mặt điển hình thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An được tuyên dương.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong