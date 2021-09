Nghệ An: Triệu tập người đăng tin gây hiểu nhầm công tác phòng, chống Covid-19

Ngày 9/9, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệu tập 1 trường hợp trú ở xã Nam Thái đăng tin sai về công tác phòng chống, Covid–19, ảnh hưởng đến uy tín ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn huyện Nam Đàn, tác động xấu đến dư luận quần chúng trên mạng.

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 7/9 xuất hiện một bài đăng trên mạng xã hội Facebook với nội dung: “Nam đàn không biết dãn cách tới khi nào. Không thấy huyện quyết đoán ct16. 20 ngày vẫn để có ca cộng đồng. Chắc gì huyện đã dám vào vùng tâm dịch Không có sớm dập thì nền kinh tế còn khó khăn”.

Nội dung đăng tải trong thời điểm toàn huyện đang tập trung cao mọi biện pháp để dập dịch trong thời gian sớm nhất nên dễ gây hiểu nhầm, tác động xấu đến dư luận quần chúng trên không gian mạng; đặc biệt ảnh hưởng đến uy tín của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Cơ quan chức năng mời anh H.V.H. lên trụ sở UBND xã Nam Thái để làm việc.

Công an huyện Nam Đàn tiến hành xác minh, phát hiện chủ tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bài viết trên là anh H.V.H. trú tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn. Ngày 7/9, đội An ninh phối hợp với Công an xã Nam Thái đã mời anh H. lên trụ sở UBND xã để làm việc.

Quá trình làm việc, anh H. thành khẩn khai báo, do nhận thức hiểu biết pháp luật hạn chế nên dẫn tới hành vi đăng tải các nội dung xấu trên không gian mạng. Sau đó, anh H. đã chủ động xóa bài đăng và đăng tải nội dung đính chính, cam kết không tái phạm.

Hiện Công an huyện đang cũng cố hồ sơ để xử lý theo các quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn