Nghệ An: Triệt xóa đường dây đánh bạc hơn 60 tỷ đồng

Ngày 28/8, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh khám phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức đánh số lô, đề. Quá trình điều tra, bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 60 tỷ đồng.