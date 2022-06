Nghệ An: Triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lí vi phạm TTATGT

Trạm CSGT Diễn Châu ra quân thực hiện kế hoạch của Công an Nghệ An về cao điểm kiểm tra, xử lí các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung triển khai cao điểm kiểm tra, xử lí các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng CSGT tập trung xử lí 04 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, gồm: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Vi phạm tốc độ trên đường bộ; Vi phạm về ‘cơi nới’ thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; Phương tiện thuỷ chở quá vạch dấu mớm nước an toàn, hàng hoá không hoá đơn, chứng từ, cảng, bến thuỷ nội địa không phép.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu việc kiểm tra phải được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân. Đồng thời, phát hiện những tồn tại, bất cập để kiến nghị các biện pháp xử lí.

Lực lượng CSGT Công an Nghệ An đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lí các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Việc kiểm tra sẽ được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn