Nghệ An: Tỉnh lộ xuống cấp thê thảm, dân kêu trời không thấu!

Con đường đau khổ nằm giữa khu dân cư.

Những ngày đầu tháng 6, người dân ở xóm 1 và xóm 11 (xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) cùng một số xã của huyện Yên Thành đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, Báo Dân trí phản ánh về tuyến đường tỉnh lộ 538E xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân 2 bên đường.

Tuyến đường dài hàng chục Km đã và đang hư hỏng trầm trọng nhiều năm qua nhưng không được sửa chữa khiến người dân sống 2 bên đường bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, tuyến đường này trước đây được quy hoạch thành đường quốc phòng. Tuy nhiên sau khi quy hoạch không thành, vào giữa năm 2018 tuyến đường này được đổi tên thành tỉnh lộ 538E và giao cho tỉnh, Sở Giao thông quản lý, bảo trì, khai thác.

Tỉnh lộ 538E có điểm bắt đầu từ quốc lộ 48, đi từ xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) chạy qua nhiều xã của huyện Yên Thành và điểm kết thúc tại xã Hùng Thành (Yên Thành). Toàn bộ tuyến đường này dài 19km.

Được biết, tuyến đường này đã được xây dựng từ lâu. Trải qua nhiều năm sử dụng cộng với việc hàng ngày có lưu lượng xe lớn tham gia giao thông khiến tuyến đường ngày càng hư hỏng trầm trọng.

Cả đoạn đường dài bị hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường bị bong tróc toàn bộ.

Hư hỏng này xảy ra nhiều và nặng nhất tại xóm 1 và xóm 11 của xã Diễn Lâm. Nhiều nơi đường bị hư hỏng toàn bộ, mặt đường trồi lên những cục đá lớn. Nhiều điểm khác đường bị lõm sâu tạo thành vũng lớn và lề đường nổi lên những ụ đất như những con lươn “khủng”.

Dẫn chúng tôi đi xem 1 vòng, anh Phạm Văn Phượng (trú xóm 11, xã Diễn Lâm) chỉ vào những hố lồi lõm trên tuyến đường bức xúc:

“Các anh nhìn xem đây có được coi là đường không chứ người dân chúng tôi không gọi đây là đường vì không thấy mặt đường đâu hết, toàn bộ như những hố voi, ổ gà.

Mặt đường đầy rẫy ổ gà, ổ voi. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người đi đường đâm vào ổ voi, ổ gà trên đường.

Nhiều năm sống hai bên đường này chúng tôi phải chịu cảnh khổ cực. Nắng thì bụi mù trời, mưa thì đường lại ngập úng. Ổ gà, ổ trâu đầy rẫy. Nhiều vụ tai nạn thương tâm cũng đã xảy ra rồi. Đường càng ngày càng xuống cấp, chúng tôi phản ánh nhiều lần rồi, kêu cứu nhiều lần rồi nhưng không có kết quả”.

Năm 2019, sau nhiều năm phản ánh và “cầu cứu” các cơ quan chức năng không được, anh Phạm Văn Phượng đã đứng ra kêu gọi một số hộ dân sống 2 bên đường đóng góp tiền để tự nâng cấp một đoạn đường qua các hộ dân này.

"Tôi đã đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp tùy theo năng lực kinh tế, người ít có thể đóng góp vài trăm nghìn hoặc công làm. Riêng anh Phượng phải bỏ ra đến hơn 30 triệu đồng để cùng người dân nâng cấp một đoạn đường chạy qua khu dân cư này.

Nhiều đoạn đường bị lõm xuống, lề đường trồi lên thành những con lươn khủng, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

“Bụi ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Tội người già và trẻ em nên chúng tôi không chờ được nữa mà phải tự đứng ra vay mượn tiền để làm đường.

Chúng tôi góp được hơn 200 triệu rồi tiến hành sửa được 200m đường qua khu dân cư.

Nhưng giờ xe tải trọng lớn chạy qua nhiều qua nên đường cũng bắt đầu xuống cấp rồi. Giờ không biết phải làm sao giờ”, anh Phượng trình bày.

Có mặt tại tuyến đường này vào buổi trưa nắng nóng, PV chứng kiến cảnh hàng loạt xe có tải trọng lớn thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này khiến đường càng ngày càng hư hỏng. Mỗi lần xe tải đi qua, cả tuyến đường lại được bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc.

Người dân phải tưới nước thường xuyên để tránh bụi nhưng không hiệu quả.



Mỗi lần như thế, người dân lại mang vòi nước ra tưới đường hoặc dùng bạt che trước cửa nhà để chắn bụi. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế tạm thời và không hiệu quả.

Vừa tưới nước xuống đường cho bớt bụi, Chị Nguyễn Thị Bắc (trú xóm 11, xã Diễn Lâm) bức xúc: “Một ngày tôi phải tưới đến cả trăm lần. Trời nắng này cứ tưới là 1 tý thì mặt đường lại khô, rồi bụi cứ thế dày đặc.

Xe tải đi qua lại cứ bụi mịt mù. Chúng tôi phải chăng thêm bạt trước nhà để bớt bụi, một số nhà buôn bán thì lại không che chắn bạt được. Ở bao nhiêu năm nay hết khổ với con đường này, chỉ mong các cơ quan chức năng sớm làm lại, sửa sang đường giúp người dân chúng tôi. Chứ cứ tình trạng này kéo dài thì người dân chúng tôi lại sinh bệnh mất”.

Liên quan đến vấn đề trên, Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm xác nhận việc tuyến đường tỉnh lộ 538E đã và đang hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đặc biệt đến sức khỏe và cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Người dân che chắn thêm bạt nhưng chỉ mang tính tạm thời.

“Đúng là tuyến đường này hư hỏng nghiêm trọng lắm, người dân sống 2 bên đường và xung quanh bức xúc lắm vì hư hỏng, bụi mịt mù. Nhiều vụ tai nạn cũng đã xảy ra vì do những ổ gà, những điểm hư hỏng của đường này rồi”, ông Tạ Thanh Thảo - Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm cho biết.

Ông Thảo cho biết thêm: "Hiện nay huyện đã có công văn giao việc duy tu, bảo dưỡng tuyến đường này nhưng kinh phí chưa có nên chưa thể sửa đường cho dân đi".

Đường xuống cấp thê thảm.

Cả đoạn đường dài hư hỏng nghiêm trọng.

Mặt đường bong tróc, lộ đá.

Nhiều vũng nước lớn trên đường.

Một phần nguyên nhân hư hỏng đường do các xe có tải trọng lớn thường xuyên chạy trên đường.

Để tránh bụi bẵm, có 10 hộ dân tại xóm 11 đã góp được hơn 200 triệu đồng làm khoảng 200m đường ngay trước cửa nhà mình.

