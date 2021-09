Trước đó, ngày 23/8, UBND tỉnh Nghệ An nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn TP Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16, với tinh thần yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở yên đó”.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tối 29/8 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu tiếp tục thực hiện biện pháp cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 từ 0h ngày 30/8 đến 0h ngày 2/9.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.511 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 địa phương, trong đó TP Vinh nhiều nhất với 503 ca bệnh.

Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó”

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngày 1/9 UBND tỉnh Nghệ An có công văn yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021

Tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn, trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong