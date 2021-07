Nghệ An: Thu hồi phù hiệu 4 xe khách cố tình đưa người từ vùng dịch trở về

Trước đó, vào 14h30 ngày 13/7, lực lượng CSGT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện chiếc xe khách mang BKS 37B - 020.76 của nhà xe San Hiền chở 20 người từ vùng dịch COVID-19 Hà Nội và Bắc Ninh về địa bàn huyện Yên Thành.

Trong số 20 hành khách có 14 người về từ Hà Nội, 6 người về từ Bắc Ninh. Đây là 2 địa phương dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Cơ quan chức năng phát hiện, nhà xe này chỉ có hợp đồng vận chuyển khách theo tuyến Nghệ An - Bắc Ninh mà không có hợp đồng chiều ngược lại. Số hành khách mà nhà xe này vận chuyển chưa thực hiện các thủ tục khai báo và xét nghiệm y tế theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Một chiếc xe khách chở người từ vùng dịch trở về bị công an bắt giữ (ảnh: Báo dân trí)

Vào khoảng 2h ngày 14/7, lực lượng chức năng ở trạm chốt cầu Bến Thủy tiếp tục phát hiện xe khách San Hiền mang BKS: 29B - 616.80 chở 20 khách từ vùng dịch TP HCM về địa bàn Nghệ An.

Trước đó, vào ngày 5/7, Sở GTVT Nghệ An cũng đã nhận được công văn từ phía Sở GTVT Hà Tĩnh về việc đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải hành khách vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó có 2 xe khách mang BKS 38B-014.45 và 38B-012.73 thuộc HTX vận tải Huy Hải (thuộc quản lý của Sở GTVT Nghệ An - PV), hoạt động vận chuyển khách từ TP HCM và tỉnh Bình Dương về.

Ngày 10/7, Sở GTVT Nghệ An tiếp tục nhận được phản ánh xe 37B-011.41 thuộc HTX DVVT&TM Miền Tây vận chuyển 29 khách từ Bình Dương về.

Sở GTVT Nghệ An đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các nhà xe này. Đồng thời đã tiến hành thu hồi phù hiệu, chấp thuận tuyến, ngừng bổ sung phương tiện đối với 4 phương tiện do Sở GTVT Nghệ An quản lý là xe khách BKS 38B-014.45, BKS 38B-012.73 của HTX vận tải Huy Hải và xe khách BKS 29B-616.80, BKS 37B-011.41 của HTX DVVT&TM Miền Tây.

Riêng các phương tiện của nhà xe San Hiền do Sở GTVT Hà Nội quản lý thì Sở cũng đã có văn bản đề nghị thu hồi phù hiệu.

Tác giả: Gia An (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn