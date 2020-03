Nghệ An: Thủ đoạn lừa đảo của trưởng phòng LĐ-TB&XH chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng “chạy án”

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bắc, nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TX.Hoàng Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, mới đây cơ quan chức năng tiếp tục tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Văn là đồng phạm về hành vi tương tự.

Đối tượng Nguyễn Văn Bắc.

Theo hồ sơ, tháng 5/2019, cơ quan CSĐT Công an TX.Hoàng Mai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng V.H.T, trú xã Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai về tội Mua bán trái phép vật liệu nổ.

Lúc này, vợ của T. đã tìm đến nhà riêng của Nguyễn Văn Bắc tại xóm 6, xã Quỳnh Lập, TX.Hoàng Mai để đặt vấn đề nhờ “chạy án”. Tại đây, Bắc quả quyết mình quen một đối tượng tên Nguyễn Xuân Văn ở Hà Nội có thể giúp gia đình. Theo đó, Bắc hứa sẽ xin giảm nhẹ khung hình phạt, chỉ xử phạt từ 1 đến 3 năm tù với chi phí là 1,5 tỷ đồng.

Do Bắc đang là Trưởng phòng LĐ-TB&XH TX Hoàng Mai nên gia đình tin tưởng, vay mượn số tiền lớn để tìm cách “chạy án”. Tổng cộng chị H. đã đưa cho đối tượng tổng số tiền 1,399 tỷ đồng, chia làm 3 đợt. Trong đó, đợt 1 là 904 triệu; đợt 2 là 20 triệu; đợt 3 là 475 triệu đồng.

Mặc dù nhận số tiền lớn nhưng Nguyễn Văn Bắc vẫn không thực hiện như lời hứa, vì vậy bị cáo T. bị xử lý, truy tố đúng khung hình phạt quy định. Do tức giận, vợ T. đã yêu cầu Bắc trả tiền.

Do đối tượng vẫn không trả nên gia đình đã tố cáo lên cơ quan công an. Vì vậy, CSĐT Công an TX.Hoàng Mai đã xác lập Chuyên án 120LĐ để đấu tranh làm rõ. Trên cơ sở đó, Công an TX.Hoàng Mai đã ra lệnh giữ người khẩn cấp Nguyễn Văn Bắc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Bắc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi biết không có khả năng chạy án và “đánh hơi” thấy lực lượng công an vào cuộc, Bắc đã gọi điện yêu cầu Văn trả lại số tiền trên. Ngày 25/2, đối tượng Văn đã cho người mang đủ số tiền vào trả cho Bắc. Sau đó, Bắc đến trả 520 triệu và viết giấy nợ số tiền còn lại là 880 triệu.

Tiến hành điều tra mở rộng, lực lượng công an cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Văn.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin