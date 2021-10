Thông qua Nghị quyết tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho thị xã Thái Hòa

Trong tỉnh

Kỳ họp thứ Ba, khóa XVIII, HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày 18/10/2021 đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển TX. Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, giai đoạn 2022-2025. Đáng chú ý là tỉnh Nghệ An sẽ tăng tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho thị xã miền núi này.