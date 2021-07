Nghệ An: Thêm 4 ca mắc COVID mới; từ 0h ngày 19/7, TP Vinh dừng thực hiện Chỉ thị 15

Ngày 18/7, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định hoả tốc về việc dừng thực hiện Chỉ thị 15 và chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tại quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng uỷ quyền cho Chủ tịch UBND TP Vinh căn cứ quyết định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19 để đưa ra các giải pháp bổ sung phù hợp tình hình thực tế.

TP Vinh sẽ thực hiện Chỉ thị 19 của Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ ngày mai

Về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, tối 18/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 7h đến 19h ngày 18/7), Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp mới dương tính với COVID-19. Các trường hợp đều là F1 của các bệnh nhân COVID-19 trước đó.

1. N.H.H (SN 2001), trú tại Bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Bệnh nhân là F1 và là cháu của bệnh nhân T.T đã được công bố trước đó. Ngày 15/7, bệnh nhân được cách ly tại trường PTDTNT THCS Tương Dương và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 17/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

2. L.T.M (SN 2006), trú tại Bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Bệnh nhân là F1 và sống cùng nhà với bệnh nhân L.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 17/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

3. N.T.H (SN 1975) trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ngày 06/07- 10/7, bệnh nhân đến nhà bệnh nhân N.V.V (F0) ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ngày 12/7, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, đau đầu xuống Trạm y tế xã Chiêu Lưu khám bệnh sau đó về nhà. Ngày 18/7, bệnh nhân cùng chồng đến TTYT Tương Dương khám được làm test nhanh cho kết quả dương tính 2 lần. Bệnh nhân được cách ly tại TTYT Tương Dương và lấy mẫu gửi CDC Nghệ An, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với COVID-19.

4. M.V.T (SN 1975) trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân là chồng bệnh nhân N.T.H nêu trên. Ngày 18/7, bệnh nhân cùng vợ đến TTYT Tương Dương khám được làm test nhanh cho kết quả dương tính 2 lần. Bệnh nhân được cách ly tại TTYT Tương Dương và lấy mẫu gửi CDC Nghệ An, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus COVID-19.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 161 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 12 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23 ca, Diễn Châu: 18, Nam Đàn: 06, Quỳnh Lưu: 06, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Kỳ Sơn: 04 ca, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01.

