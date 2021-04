Nghệ An: Thêm 1 ca dương tính với Covid-19

Ngày 20/4, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin, thực hiện xét nghiệm Covid-19 lần 2 đối với 222 công dân từ Nhật Bản trở về đang được cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông, Nghệ An phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp này quê ở tỉnh Thái Bình.

Trước đó, vào ngày 14/4, Nghệ An thực hiện đón nhận chuyến bay “giải cứu” chở 224 công dân từ Nhật Bản về nước tránh dịch. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1, Nghệ An phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là 2 bệnh nhân 2766 và 2767.

Kết quả xét nghiệm lần 2, 3 của 2 bệnh nhân này cũng đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, cả 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Trường hợp thứ 3 dương tính với virus SARS-CoV-2 này cũng sẽ được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

