Nghệ An: Tăng tổng mức đầu tư lên gấp 3 lần, dự án khu đô thị mới Cây Chanh vẫn 'đỏ mắt' tìm chủ

Tăng vốn gấp 3 lần, dự án khu đô thị mới Cây Chanh vẫn 'đỏ mắt' tìm chủ

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất khu đô thị mới Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Theo phê duyệt, dự án có diện tích sử dụng đất 9,1ha và tổng mức đầu tư 394,6 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gần 10 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án 30 tháng, kể từ ngày khởi công.

Cùng ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cũng công bố danh mục dự án này để tìm nhà đầu tư.

Được biết, dự án khu đô thị mới Cây Chanh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2018 với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng và thời gian thực hiện 18 tháng.

Để thực hiện dự án này, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Anh Sơn có trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất và quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng của khu đất... để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước khi phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó tổ chức lập phương án sơ bộ về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho khu đất thuộc dự án. Thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu theo quy định luật đấu thầu...

Đến tháng 2/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 448 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Cây Chanh, bao gồm diện tích dất xây dựng nhà ở 4,7ha (387 lô); đất xây dựng trung tâm thương mại 0,19ha; đất xây dựng trường học 0,2ha; đất cây xanh, TDTT, hội quán 0,3ha; đất giao thông, mương thoát nước 0,3ha.

Hơn 1 năm sau, UBND tỉnh này phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án này. Theo quyết định, tổng diện tích dự án vẫn không thay đổi, tuy nhiên tổng vốn đầu tư dự kiến đã tăng lên 394,609 tỷ đồng. Dù đã tăng mức đầu tư lên gấp 3 lần nhưng đến nay dự án vẫn chưa tìm được nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Anh Sơn là huyện miền núi thuộc miền Tây tỉnh Nghệ An, đây là huyện được Unesco đưa vào danh sách các địa danh thuộc khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An. Trong những năm gần đây, huyện Anh Sơn đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, nhịp độ đô thị hóa tăng nhanh, nhu cầu về nhà ở, nhà ở thương mại dịch vụ ngày càng cao.

“Việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và tổ chức triển khai dự án trên nhằm đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, hoàn thiện tiêu chí thành thị trấn Đỉnh Sơn và góp phần xây dựng huyện Anh Sơn, đồng thời nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người lao động”, lãnh đạo tỉnh cho hay.

Tác giả: Lệ Chi

Nguồn tin: vietnamfinance.vn