Nghệ An tăng cường kiểm tra nồng độ cồn ngày Tết, người dân chấp hành tốt

Ngày 27/1 (tức mồng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), theo số liệu từ ban ATGT tỉnh Nghệ An, trong 4 ngày Tết (từ 29 đến mùng 2 Tết), toàn tỉnh xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ.

Cán bộ CSGT Công an huyện Tương Dương kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh Thùy Anh.

Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, số người bị thương không tăng không giảm, không xảy ra TNGT đường thủy và đường sắt.

Từ khi Luật Phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100/CP có hiệu lực, qua kiểm tra, xử lý vi phạm, các lái xe chấp hành tương đối tốt về việc không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Đến ngày 26/1 (tức mồng 2 Tết), lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức 53 ca tuần tra kiểm soát với 200 cán bộ chiến sĩ tham gia. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó, phần lớn các trường hợp ở khu vực miền núi. Đặc biệt, tại Km 89+900m, đội CSGT huyện Con Cuông lập chốt kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có người dân tộc thiểu số, sinh sống tại địa bàn.

Đại úy Hoàng Ngọc Văn, Phó đội trưởng đội CSGT huyện Con Cuông cho biết, trong dịp Tết Nguyên đá Canh Tý, người dân vùng cao thường có thói quen sử dụng bia rượu và điều khiển phương tiện giao thông.

Riêng ở Hà Tĩnh trong 4 ngày đầu nghỉ Tết (từ 29 Tết đến ngày mồng 2 Tết) xảy ra 1 vụ TNGT, làm 1 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin