Nghệ An tăng cường các biện pháp ứng phó bão số 7

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, ảnh hưởng của bão số 7 sẽ khiến địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 10 - 12/10 có một đợt mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa ở các huyện đồng bằng ven biển và trung du có khả năng đạt 150 - 250 mm; các huyện miền núi có khả năng đạt 80 - 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Để đảm bảo điều tiết nước, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu tiếp tục duy trì xả tràn theo quy trình đối với 2 hồ chứa lớn nhất tại địa phương là Vực Mấu và sông Sào.

Hồ Vực Mấu (TX.Hoàng Mai) tiếp tục được xả tràn theo quy trình

Đối với hồ chứa Sông Sào (xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn), mực nước hồ chứa hiện đạt 74,57/75,7m. Từ ngày 6/10, hồ Sông Sào đã tiến hành xả 1 cửa tràn đạt 15 m3/s.

Tại hồ chứa nước Vực Mấu, (thị xã Hoàng Mai) đến 7h sáng nay (10/10) đã mở 1 cửa tràn số 2, độ mở 0,4 m, đạt 16 m3/s. Hiện tại hồ chứa nước Vực Mấu đạt 20.25m3, đang được tiếp tục theo dõi 24/24h để vận hành xả tràn, đảm bảo an toàn hồ chứa và an toàn cho vùng hạ du.

Tỉnh Nghệ An hiện có tổng số tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển là hơn 3.400 phương tiện, với hơn 17.000 lao động. Đến thời điểm trưa nay 10/10, đã có hơn 3.300 tàu thuyền về neo đậu vào vị trí an toàn để tránh bão số 7.

Số tàu đang hoạt động trên các vùng biển là 84 phương tiện với 211 lao động, chủ yếu là khai thác ven bờ. Trong số này, huyện Diễn Châu có 58 chiếc, TX.Hoàng Mai 15 chiếc, TX.Cửa Lò 8 chiếc, huyện Nghi Lộc 3 chiếc.

Hiện ngành chức năng và các địa phương đang khẩn trương tuyên truyền, vận động ngư dân khẩn trương di chuyển số tàu thuyền còn lại về bờ để tránh bão một cách an toàn.

Trước đó chiều 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký công điện khẩn số 34/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 7.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 0h ngày 10/10 cho đến khi kết thúc bão. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 10/10.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú...

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam