Nghệ An: Tạm dừng toàn bộ việc đề xuất tài trợ xây dựng quy hoạch đô thị

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2022 để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03/2022. Phiên họp do ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại phiên họp này, cùng với công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, các cấp tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Đặc biệt trong đó, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng Nghệ An khẩn trương rà soát đánh giá toàn bộ hoạt động tài trợ xây dựng quy hoạch đô thị; đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch đô thị. Trước mắt, tỉnh chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đề xuất tài trợ xây dựng quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, rà soát các nội dung liên quan đến dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên để dự án sớm được triển khai.

Được biết, thời gian qua, tại TP Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An chug, có 1 số dự án lớn, đặc biệt là lĩnh vực Bất động sản đã được các “đại gia” cùng ngành ngắm tới và tài trợ lập quy hoạch như: Khu đô thị mới ở phường Đông Vĩnh (khu vực phía đông) do CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng đường sắt Nghệ An tài trợ kinh phí lập quy hoạch; Khu đô thị mới phía Đông Nam xã Hưng Chính (Villa Garden Park) đã trình tỉnh cho phép CTCP Crystal Bay tài trợ kinh phí lập quy hoạch; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực chợ Vinh đã trình UBND tỉnh cho phép CTCP đầu tư phát triển địa ốc D’Gold tài trợ lập quy hoạch…

