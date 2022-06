Nghệ An: “Sụt lún ở Quỳ Hợp là do tụt mạch nước ngầm”

Trao đổi với PV Đài TNVN, ông Hồ Văn Tú, Trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ cho biết, thực hiện nhiệm vụ phối hợp tìm nguyên nhân sụt lún tại xã Châu Hồng, đơn vị đã tiến hành biện pháp nghiệp vụ và bước đầu xác định nguyên nhân là do tụt mạch nước ngầm: "Xác định nguyên nhân ban đầu sụt lún là do mực nước ngầm tụt. Tuy nhiên, nguyên nhân sụt mạch nước ngầm do đâu, phải tiếp tục nghiên cứu”.

Hố tử thần xuất hiện ở xã Hồng Châu là do tụt mạch nước ngầm

Ông Hồ Văn Tú cho biết thêm, đơn vị đã tiến hành khoan thăm dò, bước đầu xác định có nhiều nguyên nhân, như biến đổi khí hậu, trong điều kiện cấu trúc địa chất phức tạp việc khai thác khoán sản cũng là yếu tố ảnh hưởng. Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng cần tiếp tục nghiên cứu và sẽ báo cáo kết quả trước ngày 31/7/2022.

Trước đó, như Đài TNVN đã thông tin, tình trạng sụt lún, nứt đất xảy ra bất thường tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, đe doạ tính mạng tài sản, ảnh hưởng đến đời sống nhiều hộ dân. Tình trạng sụt lún, nứt đất không chỉ xuất hiện ở khu vực đồng ruộng, mà xảy ra trong khu dân cư, trường học, công sở…Đến nay đã có khoảng 190 nhà dân bị nứt và xuất hiện 24 “hố tử thần” bất thường. Các hố sụt lún có đường kính từ 3 đến 5m, với độ sâu khoảng vài mét, có những hố sâu từ 15 đến 20m./.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV