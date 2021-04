Nghệ An: Sớm xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông trên Quốc lộ 48

Mật độ phương tiện giao thông cao, đường nhỏ, cua gấp khiến nguy cơ mất an toàn giao thông khi qua Km52+800 trên Quốc lộ 48 đoạn qua cầu Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An rất cao.

Gọi là “điểm đen”, bởi đoạn đường dài khoảng hơn 100m nhưng thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn. Chỉ trong tháng 3/2021, tại địa điểm này đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Tuyến đường qua cầu Dinh được xây dựng từ lâu, dù có 2 làn xe nhưng mỗi làn xe chỉ vừa cho một xe tải di chuyển; vì vậy chỉ cần lơ là, chủ quan của người tham gia giao thông, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt, sau khi qua cầu chưa đến 50m là một khúc cua gấp khiến nhiều tài xế do chủ quan, không kịp xử lý dẫn đến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Điển hình như ngày 13/3/2021, xe ô tô biển kiểm soát 37C-268.68 không làm chủ tốc độ đã va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát CD-10-66 kéo theo rơ-moóc BM-128 làm chết 1 người, 3 người bị thương. Ngày 21/3/2021 cũng tại địa điểm trên, xe đầu kéo 37C-277.88 kéo theo rơ-moóc 37R-015.86 và xe đạp xảy ra va chạm khiến 1 người chết tại chỗ.

Ông Hoàng Nghĩa Dũng, xóm 9, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp cho biết, sau khi cầu Dinh được xây dựng mới đã tạo thành một khúc cua ngoặt, mặt đường qua đoạn này rất hẹp, chỉ khoảng 8m. Nếu như có xe tải, xe rơ-moóc, xe container di chuyển thì gần như chiếm trọn lòng đường, không còn chỗ cho các phương tiện khác như xe máy, mô tô, người đi bộ lưu thông nữa. Trong khi đó, bên kia cầu là chợ nên người dân đi lại rất đông nhất là giờ cao điểm, học sinh tan trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Người dân nơi đây mong muốn Nhà nước, các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua địa điểm này. Nếu cần mở rộng đường, bà con ở đây sẵn sàng hiến đất.

Theo tài xế Lê Hồng Chân, “điểm đen” này là nỗi ám ảnh của các lái xe bởi có quá nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây. Bản thân anh Chân dù đã đi quen đường nhưng mấy ngày trước cũng bị tai nạn, may là chỉ va chạm nhẹ. Cũng theo anh Chân, nhiều tài xế không quen đường, chủ quan vì cả đoạn đường dẫn phía Nam và cầu rất thẳng nhưng khi vừa qua cầu thì gặp ngay đoạn cua gấp, đường quá nhỏ, mặt đường lại nghiêng nhiều về hướng dòng sông nên rất dễ xảy ra tai nạn, nhất là vào những ngày trời mưa, đường trơn.

Theo phản ánh của người dân, hằng năm, tại "điểm đen" này xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông lớn, nhỏ. Nhiều người dân lựa chọn đi theo lối qua cầu cũ dù con đường này đã xuống cấp, cầu cũ mất an toàn giao thông. Để hạn chế các vụ tai nạn có thể xảy ra, thời gian qua, cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn giao thông cho người dân sinh sống quanh khu vực, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Khánh Dũng, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: Cầu Dinh bắc qua sông Dinh đã được xây dựng cách đây 20 năm, đến nay với mức độ gia tăng các phương tiện giao thông thì đoạn đường này trở nên chật chội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vị trí khúc cua phía Bắc cầu.

Riêng tháng 3/2021, tại vị trí này đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị thương. Để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát. Công an huyện Quỳ Hợp đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia xem xét sớm mở rộng đường để xóa bỏ "điểm đen" này.

“Điểm đen” Km52+800 trên Quốc lộ 48 đoạn qua cầu Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đường nhỏ, cua gấp khiến nhiều phương tiện giao thông phải lấn làn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong khi chờ triển khai mở rộng đường tại “điểm đen” Km52+ 800 Quốc lộ 48, người dân mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần có các giải pháp cấp bách hơn nữa như: cắm biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ, lắp đặt đèn vàng cảnh báo nguy hiểm, làm gờ giảm tốc... Ngoài ra, mỗi người khi tham gia giao thông cần ý thức hơn, tuân thủ luật lệ giao thông để hạn chế các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Văn Tý (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức