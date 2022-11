Nghệ An: “Siêu dự án” thi công hạ tầng vi phạm hành lang lưới điện

Hạ tầng dưới hành lang lưới điện cơ bản đã hoàn thành xong

Dự án KĐT Nam thị trấn Đô Lương được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 5/7/2021. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 447 tỷ đồng (gồm 24,3 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng), quy mô 11,42ha, với 350 lô đất nền biệt thự, liền kề, trung tâm thương mại và cơ sở hạ tầng giao thông, vườn hoa cây xanh, cảnh quan đô thị. Dự kiến dự án thực hiện trong 3 năm.

Liên danh Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn và CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings đã trúng thầu dự án KĐT Nam thị trấn Đô Lương (Nghệ An). Thực tế, trong quá trình san lấp, xây dựng hạ tầng, chủ đầu tư đã tiến hành dưới hành lang lưới điện cao áp (HLLĐCA).

Cụ thể, ngày 25/10/2022, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế (QLVH LĐCT) Nghệ An - Công ty Điện lực Nghệ An đã có buổi làm việc với CTCP Xây dựng Entiz (đơn vị đại diện cho chủ đầu tư thực hiện thi công dự án). Nội dung buổi làm việc nêu rõ: tại các khoảng cột 21- 22- 23 đường dây 110kV 172E15.4 Đô Lương- 171E15.24 sông Lam 2, thuộc địa bàn xã Yên Sơn, thị trấn Đô Lương, CTCP Xây dựng Entiz đang thi công xây dựng KĐT mới Nam thị trấn Đô Lương dọc theo, gần và giao chéo với hành lang đường dây 110kV Đô Lương - sông Lam 2 tại các cột 21- 22- 23.

Tại hiện trường, đơn vị thi công đang san lấp mặt bằng, thi công đường nội bộ, trồng cây xanh, lát vỉa hè trong phạm vi hành lang lưới điện 110kV có sử dụng các phương tiện cơ giới như máy xúc, xe cẩu, xe ben… có nguy cơ mất an toàn điện và sự cố lưới điện 110kV.

Trước hành vi vi phạm hành lang đường lưới điện, Đội QLVH LĐCT Nghệ An - Công ty Điện lực Nghệ An đã yêu cầu đơn vị thi công và chủ đầu tư nhiều nội dung nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Cụ thể: dừng thi công các hạng mục dưới hành lang lưới điện; thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn khi thi công gần phạm vi HLLĐCA như: lắp đặt biển cảnh báo an toàn điện, biển hạn chế chiều cao, cử người cảnh giới trong quá trình thi công; không tập kết phương tiện, máy móc trong phạm vi HLLĐCA; không sử dụng các phương tiện có chiều cao lớn hơn 4,5m đi qua dưới đường dây 110 kV. Trước khi thi công ở trong phạm vi HLLĐCA tại các khoảng cột 21- 22- 23 đường dây 110kV172E15.4 Đô Lương - 171E15.24 sông Lam 2, cần liên hệ với đơn vị quản lý, vận hành đường dây để khảo sát đưa ra phương án thi công phù hợp nhằm đảm bảo an toàn.

Mặc dù Đội QLVH LĐCT Nghệ An - Công ty Điện lực Nghệ An đã đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng cả chủ đầu tư lẫn đơn vị thi công dự án KĐT Nam thị trấn Đô Lương vẫn cố tình vi phạm. Cụ thể, việc san lấp mặt bằng, làm đường nội bộ, lát vỉa hè, trồng cây xanh vẫn diễn ra và cho tới thời điểm này, nhiều vị trí cơ bản đã hoàn thành. Câu hỏi đặt ra, phải chăng CTCP Xây dựng Entiz đang xem nhẹ an toàn tính mạng của chính bản thân và những người lao động khi thi công tại các vị trí vi phạm an toàn lưới điện?

Ông Lê Quang Thanh - Phó giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra, phát hiện kịp thời vấn đề, sau đó có buổi làm việc trực tiếp với đơn vị thi công, đồng thời đã có văn bản thông báo yêu cầu dừng thi công gửi huyện Đô Lương. Còn việc họ vẫn thi công, cố tình vi phạm thì ngoài phạm vi quyền hạn của điện lực”.

Trước những sai phạm trên, đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm sai phạm, tránh tạo ra tiền lệ xấu về sau.

