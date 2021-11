Nghệ An: “Siết chặt” hoạt động khai thác khoáng sản

Nhiều vụ việc vi phạm

Ngày 13/7/2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nói trên là Trần Văn Bảy (Sinh năm 1970), trú xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp. Số đá hoa trắng các loại bị khai thác trái phép là 1.200m3.

Đến ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bảy về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Hiện trường vụ khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Dương (Sinh năm 1986, trú xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Sau đó, trong 2 ngày 29 và 30/9/2021,Công an tỉnh Nghệ An cũng khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án trên. 3 bị can gồm Uông Lý Lâm (Sinh năm 1986, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Lê Hùng Cường (Sinh năm 1984, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Nguyễn Văn Hào (Sinh năm 1982, trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Mới đây nhất, vào trưa ngày 19/9/2021, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) bất ngờ kiểm tra đập Bàu Cơm, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục máy móc, phương tiện đua nhau đào bới, cày xới để múc đất cho hàng loạt xe tải trọng lớn ra, vào chở khoáng sản đi ra ngoài.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc và tạm giữ, phương tiện liên quan gồm 4 máy xúc và 11 xe ô tô tải để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là vụ khai thác khoáng sản với hình thức “tận thu” trong quá trình thi công nạo vét đập Bàu Cơm, triển khai không đúng thời gian cho phép của UBND tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghi Lộc… trong hoạt động khai thác khoáng sản như khai thác trái phép; khai thác gây ảnh hưởng đến người dân; khai thác vượt trữ lượng; chiếm đất rừng, đất nông nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản. Vì thế, việc tỉnh Nghệ An thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra là hết sức cần thiết.

Đây mới chỉ là 2 trong số các vụ điển hình về hoạt động khoáng sản trái phép quy mô lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây. Bởi, tại nhiều địa phương của tỉnh này, thời gian qua, các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép như tại huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn… diễn ra rất phức tạp.

Ra quân kiểm tra để chấn chỉnh

Trước tình hình có nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3892/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, chấp hành thiết kế mỏ, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan tại một số điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Về niên độ kiểm tra, được xác định từ ngày 1/1/2018 đến thời điểm kiểm tra. Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan làm việc và cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan xử lý các vi phạm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Ngày 2/11/2021, tại khu vực sông Lam thuộc phường Bến Thủy, TP. Vinh, Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 phương tiện phà vỏ sắt có 4 người đang tiến hành khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra xác định số lượng cát đã khai thác trái phép chứa trên khoang phà là 112m3.

Đoàn liên ngành có sự tham gia của các Sở: TN&MT, Xây dựng, Công Thương, LĐ,TB&XH, Phòng Cảnh sát Môi trường và Cục Thuế. Trong đó, ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn. Thời hạn kiểm tra là 75 ngày kể từ ngày Quyết định kiểm tra được công bố.

Theo danh sách các tổ chức khai thác khoáng sản được kiểm tra (ban hành kèm Quyết định số 3892/QĐ-UBND), có 12 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ và Quỳnh Lưu được Đoàn liên ngành kiểm tra.

Ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện, Đoàn kiểm tra đang tiến hành làm công việc theo quy định và khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin nội dung đến công luận. Quan điểm của Đoàn là làm nghiêm túc để chấn chỉnh các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đi vào nền nếp.

Tác giả: Phạm Tuân

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường